NOVA PLJAČKA U PARIZU! Iz juvelirnice odnet plen procenjen na 200.000 evra

Juvelirnica sa Svarovski nakitom opljačkana je u centru 6. pariskog arondismana, a kradljivci su odneli plen procenjen na 200.000 evra, prenose danas francuski mediji

Pljačka se dogodila u noći između četvrtka i petka, u ulici Ru de Ren, preneo je Figaro.

Prodavačica zaposlena u juvelirnici otkrila je pljačku u petak ujutru kada je u šoku videla da su sve vitrine u unutrašnjosti radnje razbijene i ispražnjene.

Kako navodi pariski list, juvelirnica je imala lažne nadzorne kamere. Iz kancelarije pariskog tužioca navode da su očigledno dobro pripremljeni pljačkaši odneli su nakit čija vrednost je procenjena na oko 200.000 evra.

Istraga će utvrditi tačne okolnosti pljačke, ali istražitelji neće imati na raspolaganju upotrebljivi video materijal pošto su na objektu bile postavljene lažne nadzorne kamere, preneo je Figaro.

Autor: S.M.