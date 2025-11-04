Marijana čekala 11 sati da joj muža spasu iz ruševina u Rimu: Ćerka pala u nesvest kad je čula strašnu vest

Radnik (66) poreklom iz Rumunije, poginuo je kada se u Rimu srušila kula blizu Koloseuma.

Oktavian Stroici ostao je 11 sati zarobljen ispod ruševina. Spasioci su na kraju uspeli da ga izvuku živog, da bi na kraju preminuo u bolnici.

Oktavian je sa suprugom Marijanom 30 godina živeo u Italiji. Ona je juče 11 sati čekala pored ruševina i molila se za čudo - da njenog supruga izvuku živog.

"Stari smo, ali smo jaki. Odgajani smo na drugačiji način. Samo me zanima da li će se oporaviti, nadam se da diše", rekla je Marijana ispred bolnice dok je čekala vesti o mužu.

Lekari su učinili sve što su mogli da ga održe u životu, ali uzalud. Zarobljen na prvom spratu tornja, sve vreme je bio svestan i komunicirao je sa spasiocima.

Sve vreme ispod ruševina pričao sa spasiocima

Rumun јe vrištao satima, iz sveg glasa, uprkos prašini i strahu da će ostati zatrpan ruševinama. Bio јe zaštićen improvizovanim štitom od dasaka i otpada koјi su vatrogasci postavili preko njega pre nego što su bili primorani da se povuku nakon drugog urušavanja.

Pošto јe bio niži od ostalih radnika, Oktavian јe bio јedini zaglavljen.

"Požurite, ne mogu da se pomerim, ne mogu više da izdržim, spasite me" , bile su njegove poslednje reči, izgovorene iz mraka.

Konačno, Oktavijan јe izvučen i prevezen u bolnicu. Tu je njegovo srce prestalo da kuca.

"Nikada nije pio alkohol. On je znao samo za posao. Ostala mu je jedna godina do penzije", rekla je njegova supruga Marijana.

Jedan od njegovih kolega imao je samo reči hvale za njega.

"Bio je fenomenalna osoba. Tih, dobar i vredan radnik. Nije zaslužio da mu se dogodi ovako nešto. Bio je blizu penzije", rekao je kolega.

Kolege, prijatelji i građani počeli su da ostavljaju cveće i da pale sveće ispred srušene kule.

Ćerka pala u nesvest kada je čula za očevu smrt

Njihova ćerka Alina, koja se preselila u Rufano, pala je u nesvest kada je čula vest o nesreći na poslu. Odmah je sela u automobil i krenula za Rim.

Kada je došla ispred bolnice samo je pala majci u zagrljaj.

Najteži trenutak bio je kada su im lekari saopštili da Oktavian nažalost nije preživeo.

Obema je pozlilo i lekari su se odmah pobrinuli za njih.

Kada su ih povratili, lekari su im dozvolili da uđu u bolničku sobu i oproste se od Oktaviana, koji je ceo život posvetio porodici.

Autor: S.M.