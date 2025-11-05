SKANDAL NAD SKANDALIMA! Meksičku predsednicu poljubio u vrat, a onda pokušao da je uhvati za grudi! POGLEDAJTE! (VIDEO)

Dok je meksička predsednica Klaudija Šajnbaum u utorak razgovarala s građanima u istorijskom centru Meksico Sitija, s leđa joj je prišao nepoznati muškarac i uznemiravao je, prenosi Associated Press.

Na snimku koji se proširio društvenim mrežama, vidi se kako joj prilazi, hvata je za rame i ljubi u vrat.

Nakon toga je pokušao da je dira rukama po telu, ali je reagovao jedan državni zvaničnik, kao i Šajnbaum koja mu je pomerila ruke, tik pre nego što ju je uhvatio za grudi.

Na snimku se čuje kako predsednica govori: "Ne brinite."

Mediji navode da je muškarac bio u alkoholisanom stanju.

Šajnbaum, poput svog prethodnika i političkog mentora, bivšeg predsednika Andrasa Manuela Lopeza Obradora, nastoji da održi blizak odnos s građanima. Često prolazi kroz mase okupljenih kako bi se fotografisala i rukovala s njima.

Pogledajte kako je izgledala ova skandalozna situacija:

Crazy incident in Mexico today 🇲🇽



A random bum groped the President of Mexico, Claudia Sheinbaum and gave her a kiss



Shows you also how little security she has. I've always thought that for a while now pic.twitter.com/xL08oFpCHK — Iberian America (@Iberianamerica) 04. новембар 2025.

Autor: D.Bošković