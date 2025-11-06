Od 2027. velike promene za sve Srbe u Nemačkoj - Mnogi će možda morati da se vrate, pitanje stanovanja više neće biti isto

Istraživanja pokazuju da će Nemačka krajem 2027. doživeti potres na tržištu nekretnina, što će rezultirati brojnim posledicama.

Cene stambenih nekretnina u Nemačkoj, gde živi oko 500.000 Srba, i dalje rastu, a nova predviđanja ukazuju da bi do 2027. godine mogle dostići rekordne vrednosti, pokazuje najnovija studija objavljena u nemačkim medijima.

U trećem kvartalu cene stanova u privatnom vlasništvu porasle su prosečno 1,2% u odnosu na prethodni kvartal, dok su cene porodičnih kuća skočile 1,3%, prenosi institut IfW. U poređenju sa istim periodom prošle godine, stanovi su poskupeli 2,7%, porodične kuće 4,3%, dok su cene višestambenih objekata blago pale, za 0,4%.

Istraživači ocenjuju da, ukoliko trenutni trend bude nastavljen, novi istorijski maksimum cena nekretnina verovatno neće biti dostignut pre kraja 2027. godine. Na nacionalnom nivou, cene stanova i dalje su oko 10% niže u odnosu na vrhunac iz 2022. godine, porodične kuće oko 12% niže, a višestambeni objekti oko 25% ispod tadašnjih vrednosti.

Porast broja transakcija

Broj prodatih nekretnina značajno je porastao, naročito kod stanova, gde je broj prodatih jedinica skočio 14% u odnosu na prethodnu godinu. Stručnjaci navode da ovo pokazuje kako su učesnici tržišta prilagodili svoje aktivnosti novim uslovima.

U poređenju sa periodom 2019–2021, koji se smatra vrhuncem tržišta nekretnina, broj transakcija je bio neznatno manji. Kod porodičnih kuća čak je zabeležen rast od 5% u odnosu na tadašnji period.

Situacija po gradovima

Rast cena se razlikuje među osam najvećih nemačkih gradova. Najveći kvartalni porasti zabeleženi su u Düsseldorfu (+1,6%), Leipzigu (+1,0%) i Stutgartu (+0,6%). U Frankfurtu cene su stagnirale, dok su u Kelnu pale za 1,0%. Podaci za Berlin, Hamburg i Minhen još nisu kompletirani.

Zanimljivo je da su u Leipzigu cene stanova dostigle novi rekord, gotovo 1% iznad vrhunca iz sredine 2022. godine, dok su u ostalim velikim gradovima cene i dalje znatno niže.

Stručnjaci ističu da je potražnja za stanovima i dalje visoka, te da većina pokazatelja ukazuje na nastavak rasta cena, uprkos visokim kamatnim stopama i troškovima finansiranja.

Autor: S.M.