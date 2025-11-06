Bračni par pronađen mrtav u krevetu! Pored njih test za trudnoću: Četvoro dece ostalo bez roditelja

Tela muža i žene pronađena su u krevetu u britanskom mestu Barnsliju, a pored njih je bio i pozitivan test za trudnoću.

Kler Vajt i Marka Martina Sitona pronašla je u februaru njegova majka. Njih dvoje su bili u braku 17 godina, a zajedno su dobili četvoro dece. Tela su pronađena bez odeće.

Na saslušanju je rečeno da su Kler i Mark duži period intravenozno koristili narkotike.

Pomoćnica mrtvozornika saopštila je da su se njih dvoje kobnog dana oko 17 časova zajendo vratili kući.

Tela je u sobi, sutradan pronašla njegova majka, kada je shvatila da im se kaputi nisu pomerili sa ofingera.

"Mark јe bio u vezi sa Kler od 2007. godine i zaјedno su imali četvoro dece. Mark јe bio u zatvoru od 16. godine i bio јe teški korisnik droga. Došli su da žive sa mnom nakon što јe moј muž umro pre nekoliko godina", rekla je njegfova majka policiji.

Ona je ispričala da je naga tela pronašla u sobi oko 15 časova, da ih je sve vreme dozivala, ali da nisu reagovali.

"Znala sam odmah da više nisu živi iako im još nisam videla lica", rekla je žena.

Ona je odmah pozvala Hitnu pomoć, ali su samo mogli da konstatuju njihovu smrt.

Policiјa јe pored kreveta pronašla pozitivan test na trudnoću, lulu za krek i još neke predmete koje koriste narkomanski zavisnici.

Mrtvozornik јe saopštio da su oboјe umrli od trovanja heroinom, kokainom i metadonom 1A, iako јe nemoguće reći ko јe od njih prvi preminuo.

