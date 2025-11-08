HAOS U ČIKAGU! Muškarac iz džipa PUCAO na agente granične patrole, policija u potrazi za napadačem

Muškarac je navodno ispalio više hitaca na agente Granične patrole u Čikagu u subotu. Napadač je vozio džip kada je pucao dok su agenti sprovodili imigracione akcije, saopštilo je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost.

Posle pucnjave, grupa ljudi je bacala limenke sa bojom i cigle na vozila granične patrole, dodaje isti izvor.



Policija je očistila mesto događaja, ali je napadač i dalje u bekstvu.

- vaj incident nije izolovan i odražava rastući i opasan trend nasilja i ometanja rada policije - navodi DHS i dodaje:

- Tokom poslednja dva meseca zabeležen je porast napada i ometanja usmerenih protiv saveznih službi za sprovođenje zakona tokom njihovih akcija. Ovi sukobi pokazuju sa kakvim se opasnostima naši agenti suočavaju svakog dana i svedoče o sve većoj agresiji prema organima reda. Nasilju mora doći kraj.

Autor: D.Bošković