BEŽAO POLICIJI PA SE ZAKUCAO U GEJ BAR! Ima mrtvih, povređeno 13 ljudi! Objavljen zastrašujući snimak sa Floride! (FOTO+VIDEO)

Četvoro mrtvih i 13 povređenih nakon policijske potere u Tampi na Floridi. Automobil se zakucao u popularni LGBTQ bar.
Četiri osobe su poginule, a 13 je povređeno u Tampi, na Floridi, nakon što se policijska poterа u ranim jutarnjim satima u subotu završila tako što se osumnjičeni automobilom zakucao u popularni LGBTQ bar, saopštila je policija, piše Si-Bi-Es njuz.
Potera velikom brzinom završila se tragedijom
Video snimak koji je u subotu popodne objavila policija Tampe prikazuje kako vozilo Floridske saobraćajne patrole (FHP) juri automobil osumnjičenog velikom brzinom na autoputu Interstate 275 oko 00:40 časova.
Prema navodima vlasti, patrola je počela da prati vozača, 22-godišnjeg Silasa Sampsona, nakon što je vazdušna jedinica policije primetila da vozi nebezbedno u tom području.
Neuspešan pokušaj zaustavljanja i kobni sudar
Policija je pokušala da primeni takozvani PIT manevar, tehniku kojom se vozilo u bekstvu primorava da se naglo okrene za 180 stepeni i zaustavi. Međutim, pokušaj nije uspeo, što se vidi na snimku iz helikoptera.
Sampson je nastavio da vozi velikom brzinom i ubrzo se zakucao u bar Bradley’s, popularno mesto za okupljanje LGBTQ zajednice. Sigurnosne kamere sa obližnjih objekata zabeležile su trenutak udara.
Iako uspešan PIT obično zaustavi poteru brzo i bez posledica, metoda je kontroverzna jer često dovodi do teških povreda ili smrti.
U izveštaju američke vlade iz 2023. godine preporučeno je da policija ograniči ovakve potere i razmotri bezbednije alternative.
Nakon neuspelog pokušaja, patrola je odustala od potere, ali je Sampson izgubio kontrolu nad vozilom i udario u više od deset osoba koje su stajale napolju.
Nema dokaza o namernom napadu
- Za sada nema dokaza da su Sampsonove radnje bile usmerene protiv određenih osoba ili lokala - navela je policija Tampe u saopštenju.
Tri osobe su poginule na mestu nesreće, a četvrta je preminula u bolnici. Dve povređene osobe nalaze se u kritičnom stanju.
Istraga je u toku
Organizacija Tampa Pride izrazila je saučešće porodicama i prijateljima poginulih na društvenim mrežama.
- Bradley’s zauzima posebno mesto u našoj LGBTQIA zajednici i srcu Jbor (Ybor) četvrti.
Sampson je uhapšen, a istraga o incidentu je u toku. Još nije poznato koje će optužbe biti podignute protiv njega.
Autor: Jovana Nerić