BEŽAO POLICIJI PA SE ZAKUCAO U GEJ BAR! Ima mrtvih, povređeno 13 ljudi! Objavljen zastrašujući snimak sa Floride! (FOTO+VIDEO)

Četvoro mrtvih i 13 povređenih nakon policijske potere u Tampi na Floridi. Automobil se zakucao u popularni LGBTQ bar.

Četiri osobe su poginule, a 13 je povređeno u Tampi, na Floridi, nakon što se policijska poterа u ranim jutarnjim satima u subotu završila tako što se osumnjičeni automobilom zakucao u popularni LGBTQ bar, saopštila je policija, piše Si-Bi-Es njuz.

Potera velikom brzinom završila se tragedijom

Video snimak koji je u subotu popodne objavila policija Tampe prikazuje kako vozilo Floridske saobraćajne patrole (FHP) juri automobil osumnjičenog velikom brzinom na autoputu Interstate 275 oko 00:40 časova.

NOVITÀ: Quattro persone sono morte e almeno altre 13 sono rimaste ferite dopo che un uomo si è schiantato contro la folla fuori da un edificio a Tampa, Florida



La polizia di Tampa ha arrestato Silas Sampson, 22 anni



Gli agenti hanno individuato due veicoli che correvano prima… pic.twitter.com/05mKU9EZLW — Roberto Avventura (@RobertoAvventu2) 09. новембар 2025.

Prema navodima vlasti, patrola je počela da prati vozača, 22-godišnjeg Silasa Sampsona, nakon što je vazdušna jedinica policije primetila da vozi nebezbedno u tom području.

Neuspešan pokušaj zaustavljanja i kobni sudar

Policija je pokušala da primeni takozvani PIT manevar, tehniku kojom se vozilo u bekstvu primorava da se naglo okrene za 180 stepeni i zaustavi. Međutim, pokušaj nije uspeo, što se vidi na snimku iz helikoptera.

Sampson je nastavio da vozi velikom brzinom i ubrzo se zakucao u bar Bradley’s, popularno mesto za okupljanje LGBTQ zajednice. Sigurnosne kamere sa obližnjih objekata zabeležile su trenutak udara.

TAMPA, Florida: Four people were killed and 11 others injured when a speeding car slammed into a crowd in Tampa’s Ybor City early Saturday morning, according to police.



The crash occurred around 12:40 a.m. on November 8, 2025, after officers spotted two vehicles racing on… pic.twitter.com/FwrOsk0HT9 — Open Source Intel (@Osint613) 09. новембар 2025.

Iako uspešan PIT obično zaustavi poteru brzo i bez posledica, metoda je kontroverzna jer često dovodi do teških povreda ili smrti.

U izveštaju američke vlade iz 2023. godine preporučeno je da policija ograniči ovakve potere i razmotri bezbednije alternative.

Nakon neuspelog pokušaja, patrola je odustala od potere, ali je Sampson izgubio kontrolu nad vozilom i udario u više od deset osoba koje su stajale napolju.

Nema dokaza o namernom napadu

- Za sada nema dokaza da su Sampsonove radnje bile usmerene protiv određenih osoba ili lokala - navela je policija Tampe u saopštenju.

Tri osobe su poginule na mestu nesreće, a četvrta je preminula u bolnici. Dve povređene osobe nalaze se u kritičnom stanju.

Un conductor identificado como Silas Simpson, embistió con su automóvil a un grupo de personas en un bar en un distrito histórico de Tampa, Florida, Estados Unidos (EU), que dejó un saldo de cuatro fallecidos y 11 personas lesionadas.https://t.co/vb9Pd0lBDs — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) 09. новембар 2025.

Istraga je u toku

Organizacija Tampa Pride izrazila je saučešće porodicama i prijateljima poginulih na društvenim mrežama.

- Bradley’s zauzima posebno mesto u našoj LGBTQIA zajednici i srcu Jbor (Ybor) četvrti.

Sampson je uhapšen, a istraga o incidentu je u toku. Još nije poznato koje će optužbe biti podignute protiv njega.

Autor: Jovana Nerić