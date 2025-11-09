PANIKA U BELGIJI! Dronovi se nadvili nad nuklearnom elektranom blizu Liježa, dva puta zatvaran aerodrom

Dronovi su ponovo primećeni u Belgiji, ovog puta iznad nuklearne elektrane Doel!

Operator elektrane, kompanija Engi, javila je da su primećena tri drona, ali nema posledica po rad nuklearnog objekta, rekao je portparol za VRT.

Ranije uveče, vazdušni saobraćaj na aerodromu u Liježu (udaljen oko 100 kilometara od Doela) je dva puta obustavljen nakon izveštaja o dronovima.

Vazdušni saobraćaj je nastavljen nakon oko sat vremena.

Luchthaven van Luik weer stilgelegd deze avond en ook drones boven doel waargenomen.https://t.co/JCEMwCM7Na — PitBackle (@PitBackle) 09. новембар 2025.



Antverpenska policija je izvestila da su prošle nedelje zaplenjena dva drona i da su ljudi koji su upravljali dronovima kažnjeni

Piloti nisu imali uredne dozvole.

Dronovi su viđeni i na drugim aerodromima i vojnim lokacijama poslednjih nedelja.

Britanci su objavili da šalju tim za borbu protiv dronova u Belgiju, a Francuska i Nemačka su takođe obezbedile osoblje i opremu.

Autor: D.Bošković