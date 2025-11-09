AKTUELNO

Svet

PANIKA U BELGIJI! Dronovi se nadvili nad nuklearnom elektranom blizu Liježa, dva puta zatvaran aerodrom

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Peter Kneffel ||

Operator elektrane, kompanija Engi, javila je da su primećena tri drona, ali nema posledica po rad nuklearnog objekta

Dronovi su ponovo primećeni u Belgiji, ovog puta iznad nuklearne elektrane Doel!

Operator elektrane, kompanija Engi, javila je da su primećena tri drona, ali nema posledica po rad nuklearnog objekta, rekao je portparol za VRT.

Ranije uveče, vazdušni saobraćaj na aerodromu u Liježu (udaljen oko 100 kilometara od Doela) je dva puta obustavljen nakon izveštaja o dronovima.

Vazdušni saobraćaj je nastavljen nakon oko sat vremena.


Antverpenska policija je izvestila da su prošle nedelje zaplenjena dva drona i da su ljudi koji su upravljali dronovima kažnjeni

Piloti nisu imali uredne dozvole.

Dronovi su viđeni i na drugim aerodromima i vojnim lokacijama poslednjih nedelja.

Britanci su objavili da šalju tim za borbu protiv dronova u Belgiju, a Francuska i Nemačka su takođe obezbedile osoblje i opremu.

Autor: D.Bošković

#Aerodrom

#Belgija

#Lijež

#dronovi

#nuklearna elektrana

POVEZANE VESTI

Svet

UZBUNA U NATO-u! Misteriozni dronovi kod glavne mornaričke baze Švedske: Treptali crvenim i zelenim svetlima, niko ne zna čiji su!

Svet

DRAMA U BELGIJI: Dronovi primećeni iznad vojne baze u kojoj je američko nuklearno oružje

Svet

MOSKVA U PANICI! Aerodromi zatvoreni zbog žestokog ukrajinskog napada!

Svet

PRVI SATELITSKI SNIMCI BOMBARDOVANE NUKLEARKE FORDO U IRANU! Vidi se nekoliko tačaka udara, što ukazuje da su projektili prodrli duboko? (VIDEO)

Svet

Drama na nebu iznad Danske: Opet viđeni dronovi, avion se vratio na aerodrom

Svet

'POLETEO JE, KRENITE!' Vanredno stanje u Moskvi, hitne službe jure ka lokaciji napada: Masovni udari na Rusiju, dignute odbrambene snage