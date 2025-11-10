Alarm kod nuklearne elektrane Doel na severoistoku Belgije: Primećena tri drona

Iznad nuklearne elektrane Doel na severoistoku Belgije u blizini Antverpena u nedelju uveče primećena su tri drona, saopštio je operater Engie.

Portparolka operatera Helen Smets je naglasila da dronovi nisu uticali na rad elektrane.

Krizni centar je potvrdio informaciju i saopštio da će dalje pratiti situaciju, prenosi belgijska televizija VRT.

Energetski stručnjak Luk Pauels izjavio je da, iako je zabeležen prekršaj u vezi sa zabranom leta dronovima iznad nuklearne elektrane Doel 3, nema nuklearne opasnosti.

Prema njegovim rečima, nekoliko osoba je prijavilo da su videli dronove iznad elektrane, što je narušilo zabranu leta u toj zoni.

- Naši nuklearni reaktori mogu da izdrže udarce aviona. Najstariji reaktor može da podnese udar sportskog aviona, dok su oko drugih reaktora postavljena dva betonska objekta koja mogu da izdrže udar putničkog aviona, poput boinga 737 - dodao je Pauels.

On je istakao da ne postoji bojazan da dronovi mogu da nanesu štetu reaktorima ili okolnim zgradama.

Prethodno su belgijski mediji preneli da je vazdušni saobraćaj na aerodromu u Liježu ponovo uspostavljen sinoć oko 20.25 časova, nakon što je prethodno obustavljen zbog prijava o prisustvu dronova u blizini aerodroma.

Saobraćaj je zaustavljen u nedelju oko 19.30 časova nakon prve prijave, a zatim su oko 19.45 uočena još dva drona, prenosi belgijski javni servis VRT.

U Belgiji je u poslednjih nekoliko dana primećen veći broj dronova, posebno iznad aerodroma i vojnih objekata.

