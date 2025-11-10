AKTUELNO

Svet

Alarm kod nuklearne elektrane Doel na severoistoku Belgije: Primećena tri drona

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Evgeniy Maloletka ||

Iznad nuklearne elektrane Doel na severoistoku Belgije u blizini Antverpena u nedelju uveče primećena su tri drona, saopštio je operater Engie.

Portparolka operatera Helen Smets je naglasila da dronovi nisu uticali na rad elektrane.

Krizni centar je potvrdio informaciju i saopštio da će dalje pratiti situaciju, prenosi belgijska televizija VRT.

Energetski stručnjak Luk Pauels izjavio je da, iako je zabeležen prekršaj u vezi sa zabranom leta dronovima iznad nuklearne elektrane Doel 3, nema nuklearne opasnosti.

Prema njegovim rečima, nekoliko osoba je prijavilo da su videli dronove iznad elektrane, što je narušilo zabranu leta u toj zoni.

- Naši nuklearni reaktori mogu da izdrže udarce aviona. Najstariji reaktor može da podnese udar sportskog aviona, dok su oko drugih reaktora postavljena dva betonska objekta koja mogu da izdrže udar putničkog aviona, poput boinga 737 - dodao je Pauels.

On je istakao da ne postoji bojazan da dronovi mogu da nanesu štetu reaktorima ili okolnim zgradama.

Prethodno su belgijski mediji preneli da je vazdušni saobraćaj na aerodromu u Liježu ponovo uspostavljen sinoć oko 20.25 časova, nakon što je prethodno obustavljen zbog prijava o prisustvu dronova u blizini aerodroma.

Saobraćaj je zaustavljen u nedelju oko 19.30 časova nakon prve prijave, a zatim su oko 19.45 uočena još dva drona, prenosi belgijski javni servis VRT.

U Belgiji je u poslednjih nekoliko dana primećen veći broj dronova, posebno iznad aerodroma i vojnih objekata.

Autor: S.M.

#Belgija

#dronovi

#nuklearna elektrana

#uzbuna

POVEZANE VESTI

Svet

PANIKA U BELGIJI! Dronovi se nadvili nad nuklearnom elektranom blizu Liježa, dva puta zatvaran aerodrom

Svet

UZBUNA U NATO-u! Misteriozni dronovi kod glavne mornaričke baze Švedske: Treptali crvenim i zelenim svetlima, niko ne zna čiji su!

Svet

Pad ruskog drona izazvao požar u Odesi, najmanje 3 osobe poginule (FOTO)

Lifestyle

Ogromna ajkula primećena blizu popularnih plaža: Odmah izdato upozorenje kupačima

Svet

NAPADNUTA AMERIČKA BAZA: Više projektila ispaljeno sa teritorije Iraka DOLETELI I DRONOVI KAMIKAZE

Svet

IDF: Četiri vojnika ubijena, sedam teško ranjeno u Hezbolahovom napadu drona