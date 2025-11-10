TRAMP ZAPRETIO AVIO KONTROLORIMA: Smesta se vratite na posao, bićete kažnjeni! Oni koji nisu bojkotovali dobiće bonus od 10.000 dolara!

Američki senatori postigli su privremeni sporazum kojim se prekida paraliza budžeta koja je već 40 dana blokirala deo javnih službi, preneli su mediji.

Ipak, situacija je danas eskalirala kada je predsednik Donald Tramp zapretio kontrolorima leta koji ne dolaze na posao jer nisu primili platu.

U protekloj nedelji otkazano je na hiljade letova, a samo danas aviokompanije su otkazale preko 1.500 letova.

Tramp je putem svoje društvene mreže Truth Social poručio kontrolorima da se odmah vrate na posao. Onima koji ne ispune zahtev zapretio je kaznama, dok je obećao bonus od 10.000 dolara onima koji su radili tokom blokade.

U objavi je poručio:

„Svi kontrolori vazdušnog saobraćaja moraju se odmah vratiti na posao!!! Svi koji to ne učine biće značajno kažnjeni… Za one koji su radili, preporučiću BONUS od 10.000 dolara po osobi…“

Zatvaranje vlade dovelo je do manjka kontrolora leta, koji, poput drugih zaposlenih u saveznoj vladi, već nedeljama nisu primili platu. FAA je zbog toga naredila aviokompanijama da smanje dnevne letove za 4% u 40 većih aerodroma, a redukcije će se povećavati na 6% 12. novembra i 10% 14. novembra.

Ministar saobraćaja Šon Dafi istakao je da ukidanje ograničenja zavisi od povećanja broja kontrolora leta i poboljšanja podataka o bezbednosti.

Autor: A.A.