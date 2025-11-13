MAJKA PREREZALA GRKLJAN SINU! Stravičan zločin kod Trsta: Otac se zabrinuo što se ne javljaju, policija zatekla UŽASNU SCENU

Stravična tragedija potresla je italijanski gradić Muđa pokraj Trsta, gde je majka sinoć u stanu oduzela život sopstvenom sinu (9) prerezavši mu grkljan.

Reč je o ženi ukrajinskog porekla koja je bila razvedena od dečakovog oca, a porodica je, kako se saznaje, bila pod nadzorom suda i socijalnih službi, piše talijanski "Il Messaggero".

Otac alarmirao policiju

Zločin je otkriven nakon što je otac dečaka, koji ne živi u regionu Furlanija-Julijska krajina, postao zabrinut jer nije mogao da stupi u kontakt s bivšom suprugom.

Obratio se policiji, koja je po dolasku u stan u centru Muđe pronašla telo deteta. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Autor: Iva Besarabić