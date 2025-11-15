Oglasio se Tramp povodom svog zdravstvenog stanja: Šta je tačno otkrio najnoviji lekarski pregled?

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da "nema pojma" šta su mu tačno lekari analizirali kada je prošlog meseca bio podvrgnut magnetnoj rezonanciji tokom lekarskog pregleda.
- Nemam pojma šta su analizirali. Ali šta god da su analizirali, analizirali su dobro i rekli su da sam imao najbolji rezultat koji su ikada videli - rekao je Donald Tramp novinarima u avionu Air Force One na putu ka svom odmaralištu Mar-a-Lago, piše "Hil".
Američki predsednik je dodao da je magnetna rezonanca deo njegovog polugodišnjeg lekarskog pregleda i da je "u pitanju standardna procedura".
Nakon posete Vojno-medicinskom centru "Volter Rid" u oktobru, lekar je naveo da je Tramp "odličnog opšteg zdravstvenog stanja".
Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit rekla je da je Trampovo zdravlje "izuzetno" i da su rezultate magnetne rezonance pregledali radiolozi i konsultanti, koji su se složili da je Tramp i dalje u odličnoj fizičkoj formi.
Autor: D.Bošković