AKTUELNO

Svet

DEČAK (7) ZGAŽEN TRAKTOROM NA PORODIČNOJ NJIVI: Otac gledao užas - Roditelji ga golim rukama izvlačili ispod tona metala

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pixabay.com ||

Dete staro 7 godina teško je povređeno u nesreći sa traktorom na jednoj farmi tokom dana. Dečak je zadobio povrede nakon što se traktor prevrnuo, dok je njegov otac prošao bez većih povreda.

Oko 12.20 časova, 47-godišnji farmer vozio je traktor sa punim priključkom za stajsko đubrivo niz strmu livadu, a sa njim je bio i sedmogodišnji sin u asutrijskom Miterbergu u oblasti Bruk–Mircura. U jednom trenutku, traktor i prikolica počeli su da proklizavaju niz padinu, izgubili su kontrolu i prevrnuli se.

Dete bilo zaglavljeno ispod traktora

Dečak je ostao zaglavljen ispod traktora. Roditelji i komšija uspeli su da ga izvuku i prenesu na put iznad imanja, saopštila je kasnije Štajska policijska direkcija.

Ekipa Crvenog krsta odmah je pružila prvu pomoć. Sedmogodišnji dečak morao je da bude reanimiran na licu mesta.

Zatim je helikopterom hitne pomoći prebačen u dečiju hirurgiju u Gracu. Na teren je upućen i tim za krizne intervencije radi psihološke podrške roditeljima.

Autor: Iva Besarabić

#Dečak

#Hitna pomoć

#Nesreća

#Roditelji

#Traktor

POVEZANE VESTI

Hronika

Dečak povređen u nesreći ispred vrtića na Voždovcu: Poznato u kakvom je stanju

Hronika

TEŠKA NESREĆA KOD KUČEVA! Telo poginulog vozača izvlačili vatrogasci, teško povređena žena i sedmogodišnje dete!

Hronika

POGINULI OTAC, MAJKA I DETE (9)! Novi detalji i PRVE SLIKE sa mesta JEZIVE saobraćajne nesreće na Novom Beogradu - Vozač koji je izazvao SUDAR bio pod

Beograd

POVREĐEN DEČAK (6) U BEOGRADU! Udes na Voždovcu, hitno prevezen u Urgentni

Svet

Dečak (7) umro u zubarskoj ordinaciji: Lekari u panici pokušavali da ga ožive, horor u Kijevu

Hronika

PIJAN PROŠAO NA CRVENO, PA USMRTIO CELU PORODICU! Muškarac koji je poginuo u STRAVIČNOJ nesreći na Novom Beogradu bio saobraćajni POLICAJAC - Bahati v