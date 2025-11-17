Teške optužbe na račun zubarske ordinacije u kojoj je umrla mala Sara (2): Ministar izneo jezive podatke

Kontroverza raste nakon tragedije u stomatološkoj ordinaciji u Bukureštu, gde je dvogodišnja devojčica Sara umrla tokom intervencije. Ministar zdravlja kaže da medicinska jedinica nije imala potrebnu opremu za takve intervencije: monitor za vitalne funkcije, defibrilator i kiseonik.

Advokat klinike optužuje službenika da ima pogrešne informacije, emotivno preuzete iz drugih izvora, a ne od tima ministarstva koji sprovodi kontrolu.

Stomatološka ordinacija u kojoj je preminula dvogodišnja devojčica je nedavno otvorena i navodno nije imala obaveznu medicinsku opremu za intervencije opšte anestezije. Ministar zdravlja kaže da odeljenje za post-anesteziološku negu nije imalo monitor za vitalne znake, defibrilator niti boce sa kiseonikom.

"Činjenica da su započeli medicinsku delatnost, pa još gore, da su pružali opštu anesteziju u nedozvoljenom prostoru, deluje mi kao čista nesvesnost onih koji su tamo radili. Minimalna neophodna oprema nije postojala u toj ordinaciji", izjavio je ministar zdravlja Aleksandru Rogobete.

Advokat klinike optužio je ministra da nema tačne informacije.

"Bilo je nekoliko aparata za anesteziju, nekoliko monitora, defibrilator, boce sa kiseonikom i svi potrebni lekovi za takve situacije. Ministar ima potpuno pogrešne informacije, verovatno emotivno preuzete iz drugih izvora", rekla je advokatica stomatološke klinike, Valerika Tudor.

Predstavnici medicinske ustanove kažu da su prostorije u kojima je intervencija izvršena imale dozvolu za rad, ali je konačna sanitarna autorizacija bila u procesu finalizacije. To je isključivo administrativno pitanje, koje pripada menadžmentu. Medicinsko osoblje nije obavešteno da autorizacija još nije izdata.

"To je bilo proširenje stare klinike i postoje mnogi elementi koje u ovom trenutku ne znamo, i upravo zato smo pokrenuli tu internu istragu da bismo saznali kako su stvari stajale", rekla je Valerika Tudor.

Međutim, ministar zdravlja je istakao da klinika nema dozvolu za rad.

"Činjenica da su operisali i obavljali stomatološke intervencije i pružali opštu anesteziju je na njihovu sopstvenu odgovornost i van zakona je", rekao je Aleksandru Rogobete.

Prema pisanju Observatora, intervencija kojoj je dvogodišnje dete trebalo da bude podvrgnuto trajala je oko dva sata.

"Lekari tvrde da je devojčica imala tešku infekciju grla, uzrokovanu problemima sa zubima, i da operacija nije mogla da se uradi bez opšte anestezije. Nisu uzeli u obzir da postoje kontraindikacije za duboku sedaciju, transaminaze su bile povećane od paracetamola koji je dete uzimalo za enterokolitis", prenosi medij.

Prema nekim izvorima, lekari koji su operisali Saru sumnjali su da je devojčica imala srčanu manu.

Otac male Sare veruje da predstavnici klinike pokušavaju da zataškaju slučaj. On želi da svi odgovorni za smrt njegovog deteta plate.

