OPLJAČKANA 'LUJ VITON' RADNJA U CENTRU RIMA Lopovi se kolima zabili u izlog

Incident se dogodio na Via Kondoti, blizu Španskih stepenica.

Tri maskirana muškarca automobilom su razbila izlog prodavnice.

Grupa lopova opljačkala je noćas butik Luj Viton u centru Rima nakon što su kolima razbili izlog prodavnice, javila je Ansa.

Opljačkan je butik luksuznog brenda "Luj Viton" u centralnoj rimskoj ulici Via Kondoti u blizini Španskih stepenica. Prema početnoj rekonstrukciji, grupa od tri maskirana muškarca automobilom je udarila u izlog prodavnice noćas oko 1.30 sati.

Još nije poznata vrednost ukradene robe. Istražitelji su počeli istragu na licu mesta.

Autor: S.M.