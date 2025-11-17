OPLJAČKANA 'LUJ VITON' RADNJA U CENTRU RIMA Lopovi se kolima zabili u izlog

Incident se dogodio na Via Kondoti, blizu Španskih stepenica.
Tri maskirana muškarca automobilom su razbila izlog prodavnice.
Grupa lopova opljačkala je noćas butik Luj Viton u centru Rima nakon što su kolima razbili izlog prodavnice, javila je Ansa.
Opljačkan je butik luksuznog brenda "Luj Viton" u centralnoj rimskoj ulici Via Kondoti u blizini Španskih stepenica. Prema početnoj rekonstrukciji, grupa od tri maskirana muškarca automobilom je udarila u izlog prodavnice noćas oko 1.30 sati.
Još nije poznata vrednost ukradene robe. Istražitelji su počeli istragu na licu mesta.
