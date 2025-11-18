Tramp: Spreman sam da izvedem napade unutar Meksika da zaustavimo krijumčarenje droge

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je spreman da izvede napade unutar Meksika ako bude potrebno da bi se sprečilo krijumčarenje ilegalnih narkotika u SAD.

"Da li bih naredio napade na Meksiko da zaustavimo drogu? Meni je to u redu. Šta god treba da uradimo da zaustavimo drogu. Posmatrao sam Meksiko Siti tokom vikenda. Tamo ima ozbiljnih problema", rekao je predsednik SAD juče u Beloj kući, prenosi Hil.

Na pitanje novinara da li bi tražio dozvolu meksičke vlade za pokretanje napada, Tramp je rekao da neće da odgovori na to pitanje i dodao da je u kontaktu sa vlastima u Meksiko Sitiju.

"Oni znaju kakav je moj stav", rekao je Tramp.

Predsednik SAD je nagovestio da će se obratiti Kongresu i zatražiti dozvolu za napade i predvideo da bi takve poteze podržali poslanici obeju stranaka.

"Dakle, ovako ću reći. Nisam zadovoljan Meksikom", kazao je Tramp.

Administracija Donalda Trampa planira misiju slanja obaveštajnih oficira i američkih vojnika u Meksiko radi obračuna sa narko-kartelima, iako se razgovori o obimu misije još vode i konačna odluka još nije doneta, objavio je NBC njuz ranije ovog meseca.

Američka obalska straža saopštila je 6. novembra da je tokom fiskalne 2025. godine zaplenila skoro 231.000 kilograma kokaina na Karibima i istočnom delu Tihog okeana.

Potencijalni napadi na teritoriji Meksika proširili bi predsednikovu kampanju suzbijanja trgovine narkoticima u Centralnoj i Južnoj Americi, budući da američka vojska trenutno uništava navodne brodove za krijumčarenje droge u Karibima i istočnom Pacifiku.

Do sada je američka vojska digla u vazduh 21 plovilo, usmrtivši najmanje 83 osobe, koje je administracija nazvala narko-teroristima.

Stejt department je u februaru označio šest meksičkih narko-kartela, zajedno sa venecuelanskom bandom Tren de Aragva i MS-13, kao strane terorističke organizacije.

Tramp je, takođe, nagovestio da bi bio otvoren za uništavanje fabrika kokaina u Kolumbiji, tvrdeći da bi to spasilo milione Amerikanaca.

"Kolumbija ima fabrike kokaina gde se proizvodi kokain. Da li bih uništio te fabrike? Bila bi mi čast da to lično uradim. Nisam rekao da ću to uraditi, ali bi mi bila čast, jer bismo time spasli milione života", istakao je Tramp.