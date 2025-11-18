AKTUELNO

BEBA PRONAĐENA U VODOKOTLIĆU! Čistačica čula plač, podigla poklopac i zatekla neverovatan prizor: Pogledajte snimak koji je šokirao svet (VIDEO)

Foto: Pixabay.com

Tek rođenu devojčicu pronašla je čistačica dok je čistila toalet u zgradi u Bangkoku na Tajlandu

Novorođenče je čudom preživelo nakon što je pronađeno u vodokotliću u toaletu u zgradi na Tajlandu.

Devojčicu je pronašla uplakanu i mokru higijeničarka koja je čistila treći sprat poslovne zgrade u Bangkoku. Radnica, čuvši čudne zvuke iz cevi, podigla je poklopac i bila je užasnuta kada je videla dete u vodokotliću polunapunjenom vodom.

Veruje se da je beba bačena ubrzo nakon rođenja, jer je grubo presečena pupčana vrpca još uvek bila prisutna, prema pisanju Blu njuza.


Beba je bila gola, a ruke su joj postale blede i naborane od vode.

Policija je požurila na lice mesta u okrugu Lat Krabang oko 11 časova po lokalnom vremenu u subotu nakon što je primila prijavu.

Beba je odvedena u bolnicu Sirindhorn na pregled.

Lekari kažu da je devojčica, teška samo dva kilograma, čudom ostala nepovređena.

Policijski kapetan Kritsada Saikhong je rekao: „Devojčica je bila mlađa od jednog dana. Bila je novorođenče, ali nije bilo traga od majke.

„Policijski službenici proveravaju CCTV kamere kako bi utvrdili ko je bio u zgradi i ko je koristio toalet.“

Autor: D.Bošković

