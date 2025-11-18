MUŠKARAC ZAPALIO DEVOJKU (26) U VOZU! Svađa prerasla u fizički obračun, napadač pobegao: Horor u Čikagu (VIDEO)

Nepoznati muškarac je zapalio devojku u vozu, ona je vrišteći uspela da izađe iz vagona metroa u Čikagu, a potom se srušila bez svesti, za napadačem se traga

Devojka (26) koju je čovek zapalio u vozu u kritičnom je stanju, a napadač je uspeo da pobegne i za njim se traga, saopštila je čikaška policija.

Devojka se vozila u vozu "L" u Čikagu, kada je iz za sada neutvrđenog razloga došlo do svađe sa nepoznatim muškarcem.

Rasprava je prerasla u fizički obračun, a muškarac je tada ženu polio zapaljivom tečnošću i zapalio je.

Kada se voz zaustavio on je pobegao. Nesrećna devojka je vrišteći uspela da izađe iz vagona metroa, a potom se srušila bez svesti, saopštila je policija.

Devojka je zadobila teške opekotine po celom telu i prevezena je u bolnicu u kritičnom stanju, navodi se u saopštenju policije.

Prema pisanju NBC Chicago, putnici su videli kako bolničari ubacuju devojku sa teškim opekotinama u vozilo hitne pomoći, a jedan svedok je rekao da se devojka bila u "jako lošem stanju".

"Upravo sam video ženu kako leži na zemlji i pokušavaju da je ožive, imala je jezive bolove", rekao je svedok za NBC Chicago.

Autor: D.Bošković