Drama u Lindhorstu: Policija naredila građanima da ostanu u svojim kućama, odjeknula pucnjava

Policija u Nemačkoj ima veliku akciju u Lindhorstu gde je na ulici ispaljeno više hitaca. Građanima je naređeno da ne napuštaju svoje domove!
Prema prvim informacijama, nepoznata osoba ispalila je više hitaca u gradiću udaljenom oko 30 kilometara od Hanovera.
Navodno u pucnjavi niko nije povređen.
Pojedini mediji javljaju da je osumnjičeni nakon pucnjave uleteo u zgradu gde se naoružan zabarikadirao.
Na licu mesta su specijalne jedinice policije.
Od stanovnika distrikta Šaumburg se zahteva da se odmah zaključaju u svojim kućama i da ne izlaze napolje.
U ovom trenutku nema više informacija o tome ko bi mogao da bude osumnjičeni, kao ni kakvu vrstu vatrenog oružja ima kod sebe.
Policija je blokirala sve prilaze ugroženom području.
