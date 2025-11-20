AKTUELNO

Svet

Drama u Lindhorstu: Policija naredila građanima da ostanu u svojim kućama, odjeknula pucnjava

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Heiko Rebsch ||

Policija u Nemačkoj ima veliku akciju u Lindhorstu gde je na ulici ispaljeno više hitaca. Građanima je naređeno da ne napuštaju svoje domove!

Prema prvim informacijama, nepoznata osoba ispalila je više hitaca u gradiću udaljenom oko 30 kilometara od Hanovera.

Navodno u pucnjavi niko nije povređen.

Pojedini mediji javljaju da je osumnjičeni nakon pucnjave uleteo u zgradu gde se naoružan zabarikadirao.

pročitajte još

Priča o hapšenju bake (82) u Hrvatskoj uznemirila sve: Pozadina priče jako je tužna...

Na licu mesta su specijalne jedinice policije.

Od stanovnika distrikta Šaumburg se zahteva da se odmah zaključaju u svojim kućama i da ne izlaze napolje.

U ovom trenutku nema više informacija o tome ko bi mogao da bude osumnjičeni, kao ni kakvu vrstu vatrenog oružja ima kod sebe.

Policija je blokirala sve prilaze ugroženom području.

pročitajte još

Čopor vukova na Halkidikiju meštanima uterao strah u kosti: Evo gde viđaju opasne zveri

Autor: Marija Radić

#Hanover

#Nemačka

#Policija

#Pucnjava

#Upozorenje

POVEZANE VESTI

Hronika

Pucnjava na Novom Beogradu: Ljudi u panici zalegli na trotoar

Hronika

Mladić je vrištao i molio da zovemo lekare: Komšija izneo najnovije detalje o pucnjavi u Nišu

Hronika

SRPSKI DRŽAVLJANI UHAPŠENI U BEČU Žena iznajmila stan, pa se bacila na posao, policija je pored nje privela i dvojicu muškaraca

Svet

Drama u Americi: Pucnjava na Noć veštica, policija blokirala područje

Region

Pucnjava u Sloveniji: Muškarac i žena UBIJENA, policija na terenu

Hronika

Opsadno stanje u Loznici! Pogledajte prvu fotografiju sa mesta gde je ubijen policajac: Jedan napadač uhapšen, za drugim se traga