Drama u Lindhorstu: Policija naredila građanima da ostanu u svojim kućama, odjeknula pucnjava

Policija u Nemačkoj ima veliku akciju u Lindhorstu gde je na ulici ispaljeno više hitaca. Građanima je naređeno da ne napuštaju svoje domove!

Prema prvim informacijama, nepoznata osoba ispalila je više hitaca u gradiću udaljenom oko 30 kilometara od Hanovera.

Navodno u pucnjavi niko nije povređen.

Pojedini mediji javljaju da je osumnjičeni nakon pucnjave uleteo u zgradu gde se naoružan zabarikadirao.

Na licu mesta su specijalne jedinice policije.

Od stanovnika distrikta Šaumburg se zahteva da se odmah zaključaju u svojim kućama i da ne izlaze napolje.

U ovom trenutku nema više informacija o tome ko bi mogao da bude osumnjičeni, kao ni kakvu vrstu vatrenog oružja ima kod sebe.

Policija je blokirala sve prilaze ugroženom području.

pročitajte još Čopor vukova na Halkidikiju meštanima uterao strah u kosti: Evo gde viđaju opasne zveri

Autor: Marija Radić