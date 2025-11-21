SRUŠIO SE BORBENI AVION U DUBAIJU! Stravična eksplozija tokom održavanja aeromitinga - Objavljen JEZIVI snimak (VIDEO)

Indijski lovac Tedžas srušio se iznenada tokom održavanja aeromitinga u Dubaiju.

Na društvenim mrežama je objavljen snimak tragedije i za sada nije jasno da li je pilot uspeo da se katapultira na vreme. Indijsko ratno vazduhoplovstvo je potvrdilo pad i saopštilo da se očekuju dodatni detalji.

U saopštenju se navodi: "Indijski avion Tedžas indijskog ratnog vazduhoplovstva srušio se na aeromitingu u Dubaiju. Trenutno se utvrđuju dodatni detalji. Više detalja biće objavljeno uskoro".

Do tragedije je došlo oko 14:10 sati po lokalnom vremenu, preneo je NDTV.

Gust crni dim se dizao sa mesta nesreće u blizini aerodroma, što je izazvalo paniku među posmatračima, uključujući porodice sa decom koje su se okupile da gledaju predstavu. Ostaje nejasno da li je pilot uspeo da se katapultira pre udara.

Vlasti još uvek nisu objavile dodatne detalje, jer su ekipe za hitne slučajeve pohitale na lice mesta.

Footage of the Indian Tejas fighter crashes at Dubai Air Show. pic.twitter.com/bPUrdCl18k — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) 21. новембар 2025.

Tedžas je lovački aviongeneracije 4.5, dizajniran za obavljanje ofanzivne vazdušne podrške, bliske borbe i kopnenih napada.

Napravljen za svestranost, takođe je projektovan za izvođenje kopnenih i pomorskih operacija, što ga čini jednom od najprilagodljivijih indijskih domaćih platformi.

Porodica letelica Tedžas uključuje varijante jednosednih lovaca i za Ratno vazduhoplovstvo i za mornaricu, kao i dvosedne trenažne verzije za svaku službu, preneo je Indian Express.

Prema veb-sajtu HAL, to je najnaprednija verzija, LCA Mk1A, koja uključuje značajna poboljšanja za poboljšanje borbenih sposobnosti i preživljavanja.

Poseduje AESA radar, napredni sistem za elektronsko ratovanje sa upozoravanjem na radar i samozaštitom, generator digitalnih mapa, pametne multifunkcionalne displeje, kombinovani sistem za ispitivanje i transpondere i moderni radio-visinomer, zajedno sa nekoliko drugih sofisticiranih sistema koji jačaju njegove operativne performanse.

Autor: Iva Besarabić