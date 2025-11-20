AKTUELNO

Svet

Avion se srušio u Irskoj: Hitne službe stigle na mesto nesreće

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Jon Cherry ||

"Laki avioon" srušio se u Irskoj, a na lice mesta izašlo je više ekipa hitnih službi.

Avion srušio se na obali Voterforda u Irskoj, preneo je Daily Mail. Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u nesreći.

Nesreća se dogodila oko 12,50 časova po lokalnom vremenu. Lokalne vlasti su navele da je u udesu učestvovao "laki avion", dok su istražitelji avionskih nesreća saopštili da je reč o "dvomotornom avionu opšte avijacije".

"Pošto je ovo aktivna i tekuća operacija, trenutno nije dostupno više informacija", rekao je portparol.

Jedinica za istragu avionskih nesreća (AAIU) pri Ministarstvu saobraćaja istražuje incident zajedno sa hitnim službama i Irskom vazduhoplovnom upravom.

AAIU je saopštio da upućuje četiri istražitelja avionskih nesreća na mesto događaja u blizini Liselana. Poslanik Šin Fejna za Voterford, Dejvid Kalinan, rekao je da je spasilački helikopter među hitnim službama koje reaguju na pad aviona.

On je rekao da je ovo "šok" za lokalno područje, dodajući da su misli zajednice uz one koji su bili u avionu.

pročitajte još

Vetar tokom uragana Melisa na Karibima dostigao REKORDNU JAČINU: Naleti bili i preko 405 kilometara na sat

Autor: Marija Radić

#Irska

#Nesreća

#Poginuli

#hitne službe

#pad aviona

POVEZANE VESTI

Hronika

HAOS NA NOVOM BEOGRADU: Sudarila se tri vozila! Ekipa Hitne pomoći na licu mesta

Svet

PAO HELIKOPTER, SVE VRVI OD POLICIJE! Letelica se totalno prevrnula, hitne službe na licu mesta: Horor nakon poletanja u Britaniji (VIDEO)

Beograd

DOJAVA O BOMBI U SREDNJOJ ŠKOLI U BEOGRADU: Kontradiverziona ekipa na terenu, đaci evakuisani

Svet

IMA MRTVIH! Srušio se avion nadomak Moskve!

Svet

Drama u Irskoj: Helikopter se srušio na zgradu, ima mrtvih (FOTO)

Svet

Srušio se putnički avion: Pre nesreće poslao SOS signal, pao u blizini aerodroma