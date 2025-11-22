KIJEV I VAŠINGTON SE SLOŽILI: Evo gde će se održati mirovni pregovori o okončanju rata u Ukrajini? Sastaće se uskoro!

Mirovni pregovori o okončanju sukoba u Ukrajini održaće se najverovatnije u Švajcarskoj. Predstavnici SAD i Ukrajine održaće konsultacije u ovoj zemlji.

Predstavnici američke vlade i Ukrajine uskoro će započeti razgovore o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini. To je saopštilo ukrajinsko pregovaračko telo.

Prema navodima Kijiva, "u narednim danima" predstavnici SAD i Ukrajine održaće konsultacije u Švajcarskojo američkom predlogu za okončanje rata.

Šef ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost, Rustem Umerov, napisao je na Telegramu da će se voditi razgovori između visokih predstavnika obe zemlje o "mogućim tačkama budućeg mirovnog sporazuma".

- Cenimo učešće američke strane i njihovu spremnost za suštinske razgovore - napisao je Umerov.

- Počinjemo u Švajcarskoj konsultacije između visokih zvaničnika Ukrajine i SAD o mogućim parametrima budućeg mirovnog sporazuma - napisao je Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, na Telegramu.

U ranijoj verziji njegove objave bila je pomenuta i uključenost evropskih partnera, ali je Umerov taj deo naknadno izmenio bez objašnjenja.

Ubrzo nakon ovoga, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je dekret o formiranju ukrajinske pregovaračke delegacije, na čijem čelu će biti njegov bliski saradnik Andrij Jermak.

- Ukrajina nikada neće stajati na putu miru, a predstavnici ukrajinske države braniće legitimne interese ukrajinskog naroda i temelje evropske bezbednosti - navodi se u saopštenju Zelenskog.

Autor: D.Bošković