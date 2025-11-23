AKTUELNO

Svet

EVROPA IMA PONUDU ZA PUTINA! Otkriveni najnoviji detalji plana: Evo šta evropski lideri nude predsedniku Rusije

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Alexander Zemlianichenko ||

Evropski blok saglasio se da pozove Vladimira Putina nazad u G8 kao deo mirovnog sporazuma za Ukrajinu!

Ponuda da se Rusija ponovo pridruži ovom političkom forumu, iz kojeg je isključena 2017. godine nakon aneksije Krima, upućena je tokom razgovora u Ženevi.

Ovo je jedan u nizu ustupaka evropskih lidera u kontra-predlogu američkom mirovnom planu, koji je prošle nedelje procurio u javnost, saznaje britanski Telegraf.

Evropski plan, koji su pomagali da se sastavi britanski zvaničnici, predlaže "postepenu reintegraciju Rusije u globalnu ekonomiju“, dodajući da bi zemlja mogla ponovo da se pridruži G8.

Marko Rubio, američki državni sekretar, rekao je novinarima:

„Mislim da je ovo veoma, veoma značajan, rekao bih verovatno najbolji sastanak i dan koji smo imali do sada u čitavom ovom procesu, još od kada smo prvi put stupili na dužnost u januaru.“

Podsetimo, nešto ranije, Evropa je ponudila svoju verziju mirovnog rešenja u 24 tačaka, koja se razlikuje od američke verzije.

Autor: S.M.

#Evropa

#Ponuda

#Rusija

#Vladimir Putin

#plan

POVEZANE VESTI

Politika

STIGLA ČESTITKA I OD PUTINA: Predsednik Rusije čestitao rođendan predsedniku Vučiću

Svet

HITNO! Evropa izmenila Trampov plan - Podneta nova verzija: Evo na šta nisu pristali

Svet

Tusk: SAD i Evropa će se konsultovati uoči sastanka Trampa i Putina

Svet

Oglasio se Kremlj: Otkriveni detalji razgovora Trampa i Putina!

Svet

DANAS VELIKI SASTANAK U ŽENEVI: Amerika i Evropa razgovaraju o sudbini Ukrajine i mirovnom planu SAD - bez Rusije

Svet

DETALJNA ANALIZA NJUJORK TAJMSA DOGAĐAJA IZ RUSIJE: 'Putinov plan je ostvaren, ovo je čekao od početka rata'