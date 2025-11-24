Moskva se oglasila o mirovnom planu za Ukrajinu: Pomenuli razgovore u Ženevi

Moskva se danas oglasila povodom mirovnog plana za Ukrajinu i pregovora američkih i ukrajinskih diplomata u Ženevi.

Rusija tvrdi da još uvek nije dobila nikakve informacije o tim pregovorima.

"Mi, naravno, pomno pratimo izveštaje medija koji su pristizali poslednjih nekoliko dana, uključujući i one iz Ženeve. Ali još nismo dobili ništa zvanično“, rekao je Peskov.

Iz Kremlja su poručili da u ovom trenutku nema planova da se ruska i američka delegacija sastanu tokom ove nedelje.

Jedino što je sigurno jeste da će predsednik Rusije Vladimir Putin danas razgovarati sa turskim kolegom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao i da Moskva nema informacije o poseti ukrajinskog predsednika Vašingtonu na Dan zahvalnosti.

"Nemamo tu informaciju i ne znamo hoće li prvi čovek Kijeva ići u Vašington, šta će tačno biti diskutovano niti koji je tekst sastavljen u Ženevi. Još uvek nemamo te informacije“, rekao je Peskov.

Podsetimo, delegacije Ukrajine, SAD i evropskih zemalja juče su u Ženevi razgovarale o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini od 28 tačaka, nakon što su Kijev i njegovi saveznici izrazili nezadovoljstvo zbog delova predloženog plana koji predviđa velike ustupke Rusiji. U međuvremenu, pojavio se i evropski kontrapredlog koji su pripremile Velika Britanija, Francuska i Nemačka. Kako se navodi, taj predlog uzima američki plan kao osnovu, ali ga zatim analizira tačku po tačku sa predloženim izmenama i brisanjem pojedinih delova.

Između ostalog, veličina ukrajinske vojske se ograničava na 800.000 pripadnika u mirnodopskim uslovima. Pored toga, SAD daju garanciju koja odražava Član 5 NATO-a, prema kojoj sve članice Alijanse imaju obavezu da reaguju ako je jedna od članica napadnuta. Tačka 21 obavezuje Ukrajinu da ne pokušava da povrati okupiranu suverenu teritoriju silom i da pregovori o teritorijalnim razmenama počnu od linije kontakta.

U međuvremenu se oglasila i Bela kuća, koja je u saopštenju navela da "svaki budući sporazum o okončanju rata u Ukrajini mora u potpunosti da podrži suverenitet Ukrajine i obezbedi održiv i pravedan mir", te da su Ukrajina i Sjedinjene Američke Države sastavile ažuriranu verziju mirovnog okvira.

U zajedničkom saopštenju SAD i Ukrajine navodi se da će konačne odluke u okviru ovog plana doneti predsednici Ukrajine i SAD, Volodimir Zelenski i Donald Tramp. Navodi se i da su jučerašnji razgovori o mirovnom okviru u Ženevi bili konstruktivni, fokusirani i puni poštovanja, uz naglašenu zajedničku posvećenost postizanju mira.

''Obe strane su se složile da su konsultacije bile veoma produktivne. Razgovori su pokazali značajan napredak ka usklađivanju stavova i identifikovanju jasnih sledećih koraka'', navodi se u saopštenju.

Dodaje se kako Ukrajina i SAD nastavljaju intenzivnu saradnju po tom pitanju, uključujući blisku saradnju sa evropskim partnerima.

''Ukrajinska delegacija je ponovo potvrdila svoju zahvalnost za nepokolebljivu posvećenost Sjedinjenih Američkih Država i, lično, predsednika Donalda Trampa za njihove neumorne napore usmerene ka okončanju rata i gubitaka života'', navodi se u saopštenju.

Autor: Marija Radić