Pre smrti porodice na odmoru u Turskoj, trogodišnjak umro od trovanja: Iza svega stoji ista firma?!

Nakon tragičnog slučaja trovanja nemačke porodice u Istanbulu, sada se saznalo da postoji još jedna žrtva, a to je dečak (3) Keran Jazidži koji je preminuo u aprilu.

Dečak je preminuo nakon što je stan pored onog u kom je on živeo s roditeljima bio poprskan pesticidima. Veruje se da je ista kompanija za suzbijanje štetočina odgovorna i za smrt četvoročlane porodice iz Hamburga.

Još u aprilu je podneta tužba protiv pomenute kompanije jer je obdukcijski nalaz pokazao da je smrt deteta definitivno uzrokovana trovanjem pesticidima.

Otac preminulog dečaka kazao je u izjavi za medije da se tačno seća dana kada je kompaija došla da suzbija štetočine u njihovoj zgradi.

"Ventilacioni otvori poprskanog stana su bili zalepljeni trakom. Kada sam stigao kući video sam da je prozor u kuhinji otvoren kako bi toksične pare mogle da izlaze. Keranova soba se nalazila odmah pored. Dan nakon što je firma radila u našoj zgradi, sin je počeo da nekontrolisano povraća", ispričao je njegov otac.

Roditelji su ga odmah odveli u bolnicu, gde je dečak ubrzo preminuo.

"Siguran sam da je kompanija za suzbijanje štetočina postupila nemarno. Tvrdili su da je prskanje bilo potpuno bezopasno", rekao je otac.

Međutim, izgleda da to što su tvrdili nije tačno, baš kao i u slučaju četvoročlane porodice.

Roditelji Servet i Čigdem i njihovo dvoje dece Masal i Kadir, preminuli su u Istanbulu, gde su boravili u jednom hotelu. Verovatno su i oni preminuli od otrova za suzbijanje stenica.

Prema pisanju turskih medija, obdukciјa dečakovog tela јe obavljena odmah nakon njegove smrti. Rezultati su pokazali da јe umro od trovanja pesticidima. Uprkos ovom izveštaјu i naknadnoј tužbi podnetoј protiv kompaniјe za suzbiјanje štetočina, kompaniјa јe nastavila sa radom.

Keranov otac čvrsto veruje da bi četvoročlana porodica bila živa da su institucije u Turskoj adekvatno reagovale pre nekoliko meseci.

"Izgubili smo dete i podneli smo tužbu da niko drugi ne bi izgubio svoje dete, da niko ne prolazi kroz pakao kroz koji mi prolazimo", rekao je Keranov otac.

Autor: Marija Radić