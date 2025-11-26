PEVAČICA UMRLA NAKON ESTETSKE OPERACIJE: Stravična tragedija, iza sebe ostavila dvoje dece

AKTUELNO

Iako uzrok srčanog udara još nije zvanično potvrđen, sumnja se da bi iznenadna komplikacija mogla biti povezana sa tom operacijom


Kolumbijska pevačica Majerli Diaz (32) preminula je nakon što je početkom nedelje doživela srčani udar.

Kako prenose mediji, nakon misteriozne operacije umrla je u bolnici u gradu Facatativá, gde je bila zbrinuta nakon iznenadne zdravstvene krize.

Prošle subote u ranim jutarnjim satima, pevačica je imala estetsku intervenciju u jednoj klinici u Bogoti. Iako uzrok srčanog udara još nije zvanično potvrđen, sumnja se da bi iznenadna komplikacija mogla biti povezana sa tom operacijom.

Za sobom je ostavila dvoje dece, starosti 11 i 13 godina.

Oglasio se menadžer

Menedžer i blizak prijatelj pevačice, Nestor, rekao je:

- Njen glas i njena strast prema muzici predstavljali su sve nas. Pamtićemo je po njenoj skromnosti i radosti koju je donosila svakom pesmom - poručio je.

