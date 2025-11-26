PUCNJAVA KOD BELE KUĆE Džej Di Vens: Još uvek ne znamo motiv napadača

Guverener američke savezne države Zapadna Virdžinija Patrik Morisi je istakao da su oba vojnika bili pripadnici Nacionalne garde Zapadne Virdžinije.

Američke vlasti još ne znaju motiv naoružanog napadača koji je otvorio vatru u blizini Bele kuće, izjavio je potpredsednik SAD Džej Di Vens.

"Još uvek ne znamo motiv", rekao je Vens tokom događaja u Kentakiju.

Tom prilikom, on je ranio dvojicu vojnika, koja su ubrzo u bolnici podlegla povredama. Osumnjičeni za ovaj zločin je uhapšen.

"Ovi hrabri stanovnici Zapadne Virdžinije izgubili su živote služeći svojoj zemlji. U stalnom smo kontaktu sa saveznim zvaničnicima dok se istraga nastavlja", naveo je Morisi, prenosi Skaj njuz.

Autor: D.Bošković