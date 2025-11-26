AKTUELNO

Svet

PUCNJAVA KOD BELE KUĆE Džej Di Vens: Još uvek ne znamo motiv napadača

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Morry Gash, Pool ||

Guverener američke savezne države Zapadna Virdžinija Patrik Morisi je istakao da su oba vojnika bili pripadnici Nacionalne garde Zapadne Virdžinije.

Američke vlasti još ne znaju motiv naoružanog napadača koji je otvorio vatru u blizini Bele kuće, izjavio je potpredsednik SAD Džej Di Vens.

"Još uvek ne znamo motiv", rekao je Vens tokom događaja u Kentakiju.

Tom prilikom, on je ranio dvojicu vojnika, koja su ubrzo u bolnici podlegla povredama. Osumnjičeni za ovaj zločin je uhapšen.

Guverener američke savezne države Zapadna Virdžinija Patrik Morisi je istakao da su oba vojnika bili pripadnici Nacionalne garde Zapadne Virdžinije.

"Ovi hrabri stanovnici Zapadne Virdžinije izgubili su živote služeći svojoj zemlji. U stalnom smo kontaktu sa saveznim zvaničnicima dok se istraga nastavlja", naveo je Morisi, prenosi Skaj njuz.

Autor: D.Bošković

#Bela kuca

#Pucnjava

#džej di vems

#motiv

#napadač

POVEZANE VESTI

Svet

PUCNJAVA KOD BELE KUĆE! Pogođena dva člana Nacionalne garde

Svet

Guverner Vašingtona izveo duge cevi! Nacionalna garda zauzima ulice SAD tokom izbora

Svet

DŽESIKA ABER PRONAĐENA MRTVA! U toku opsežna istraga o smrti američke tužiteljke! Povukla se nakon dolaska Trampa, evo na kojim slučajevima je radila!

Svet

Ovako su Tramp i Džej Di Vens napali Zelenskog zašto ne nosi odelo: Snimak skandala iz Bele kuće (VIDEO)

Svet

PUCNJAVA U RESTORANU U ATLANTI - Tri osobe ranjene, policajac upucao napadača

Extra

Da li biste držali pitona od četiri metra u svojoj kući?! Njujorčanin pomislio da je to savršen ljubimac