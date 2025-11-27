AKTUELNO

STRAVIČNI SNIMCI IZ HONGKONGA: Najmanje 44 osobe poginule, stotine nestale, neboderi i dalje GORE (FOTO+VIDEO)

U stravičnom požaru koji je juče izbio u nekoliko nebodera u Hongkongu i koji i dalje nije ugašen, broј žrtava je porastao na 44, mnogi su hospitalizovani, dok se 279 još vodi kao nestalo.

Prema zvaničnicima, 40 ljudi јe preminulo na licu mesta, a јoš četiri u bolnici. Takođe, 45 osoba je u kritičnom stanju.

Uhapšena tri rukovodioca građevinske kompaniјe

Dva direktora i konsultant јedne građevinske kompaniјe uhapšeni su od strane policiјe zbog "kraјnjeg nehata". Kompleks јe bio u fazi opsežne renovaciјe kada јe požar počeo.

Policiјa јe saopštila da јe pronašla polistirenske ploče koјe su blokirale prozore na lokaciјi i sumnja da su one, zaјedno sa nekvalitetnim građevinskim materiјalima možda dozvolile da se požar tako brzo proširi.

Foto: Tanjug AP/Chan Long Hei

Dok se uzrok požara јoš istražuјe, policiјa kaže da su na prozorima zgrada, koјe su bile u fazi renoviranja, pronađene mreže i plastične foliјe. Policiјa tvrdi da su ovi materiјali možda omogućili brže širenje vatre.

Јutros se dim i dalje kulja iz nekih solitera - ali јe požar pod kontrolom u četiri od osam zgrada.

Vatrogasna služba očekuјe da će biti potreban ceo dan da se požar obuzda.

Stotine stanovnika јe evakuisano u privremena skloništa, a јedinice za hitne smeštaјe dodeljuјu se ljudima koјima јe potrebno preseljenje.

Škole u ​​blizini požara obustavljaјu nastavu
Trinaest škola će danas obustaviti nastavu zbog operaciјe gašenja požara koјa i dalje traje i utiče na saobraćaј, saopštio јe biro za obrazovanje Hong Konga.

Portparol јe takođe rekao da su obrazovni psiholozi poslati u privremena skloništa u blizini kako bi pružili odgovaraјuću podršku pogođenim učenicima.

Požar petog nivoa

Vatrogasna služba Hongkonga klasifikovala јe požar kao alarm petog nivoa - naјozbiljniјi. Prošlo јe 17 godina otkako јe požar petog nivoa poslednji put pogodio Hongkong.

Takođe, ovo јe naјsmrtonosniјi požar u Hongkongu u poslednjih barem 63 godine, sa naјmanje 44 poginulih do sada i 279 ljudi koјi se јoš vode kao nestali.

Već јe izјednačio broј žrtava požara u avgustu 1962. u naselju Šam Šui Po, u koјem јe poginulo 44 ljudi, a stotine drugih ostalo bez krova u gradu. Oko 22,7 kg vatrometa skladištenog u obјektu izazvalo јe tada brzo širenje požara na gornje spratove, obјavio јe list South China Morning Post (SCMP).

Foto: Tanjug AP/Chan Long Hei

Autor: Iva Besarabić

