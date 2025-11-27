ON JE PUCAO NA TRAMPOVE GARDISTE, RADIO ZA CIA! Ekskluzivu Foksa potvrdio šef špijunske agencije, evo kako ga je Amerika angažovala u Avganistanu (FOTO)

Avganistanski državljanin optužen za pucanje na dva pripadnika Nacionalne garde u neposrednoj blizini Bele kuće, sarađivao je sa raznim službama američke vlade, uključujući Centralnu obaveštajnu agenciju (CIA) i to kao pripadnik partnerskih snaga u Avganistanu.

To je objavio Foks njuz pod oznakom ekskluzivno.

Navodi se da je Rahmanulah Lakanval (29), koji je ranjen prilikom napada u Vašingtonu, ušao u SAD neposredno nakon katastrofalnog povlačenja iz Avganistana u avgustu 2021. godine za vreme administracije predsednika Džoa Bajdena.

Lakanval je stigao u Ameriku u okviru "Operacije dobrodošlica saveznicima", mesec dana nakon ulaska talibana u avganistansku prestonicu Kabul.

Pripadnik partnerskih snaga u Kandaharu

Obaveštajni izvori kazali su za Foks njuz da je Lakanval imao prethodne veze sa raznim entitetima u vladi SAD, uključujući CIA, zbog toga što je bio pripadnik partnerskih snaga američkim trupama u Kandaharu.

- Nakon katastrofalnog Bajdenovog povlačenja iz Avganistana, Bajdenova administracija je opravdala dovođenje osumnjičenog za pucnjavu (u Vašingtonu) u SAD u septembru 2021. godine zbog njegove prethodne saradnje sa vladom SAD, uključujući CIA, kao pripadnika partnerskih snaga u Kandaharu, koja je okončana ubrzo nakon haotične evakuacije - rekao je američkoj televiziji direktor CIA Džon Retklif.

On je dodao da "ovom pojedinc i mnogim drugima nikada nije trebalo da bude dozvoljeno da dođu" u Ameriku.

- Naši građani i pripadnici vojske zaslužuju mnogo bolje od trpljenja kontinuiranih posledica katastrofalnih neuspeha Bajdenove administracije. Bog blagoslovio naše hrabre trupe - zaključio je Retklif.

Foks njuz je naveo da je FBI preuzeo vođenje istrage.

Mogući čin međunarodnog terorizma

Više visoko rangiranih obaveštajnih izvora reklo je toj televiziji da se pucnjava u prestonici SAD istražuje kao mogući čin međunarodnog terorizma.

Zvaničnici FBI potvrdili su da su dvojica pripadnika Nacionalne garde Zapadne Virdžinije i dalje u kritičnom stanju.

U onlajn obraćanju naciji kasno sinoć predsednik Donald Tramp nazvao je pucnjavu "divljačkim napadom" i naveo da je jedan od gardista "upucan iz neposredne blizine u monstruoznom napadu u stilu zasede na samo nekoliko koraka od Bele kuće".

Tramp je potom objavio da je Avganistanac taj koji je pucao na gardiste i najavio proveru svih imigranata iz te zemlje koji su ušli u SAD pod Bajdenom.

