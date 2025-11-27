OTKRIVENO KO JE UPUCAO AMERIČKE VOJNIKE KOD BELE KUĆE! Haos u Vašingtonu, Tramp odmah reagovao: SVE OBUSTAVITE

Dva pripadnika Nacionalne garde iz Zapadne Virdžinije bila su u kritičnom stanju u sredu nakon što je napadač otvorio vatru na njih u, kako izgleda, „ciljanom pucanju“ u blizini Bele kuće, saopštili su zvaničnici.

U obraćanju u sredu uveče, predsednik Donald Tramp nazvao je pucnjavu „činom zla, činom mržnje i činom terora“, dodavši: „To je bio zločin protiv cele naše nacije.“

Guverner Zapadne Virdžinije je sinoć prvo rekao da su dvojica pripadnika nacionalne garde umrla posle napada, ali posle toga su se pojavile nove informacije o njihovom stanju.

Tramp je, pozivajući se na informacije Ministarstva unutrašnje bezbednosti, rekao da je osumnjičeni ušao u SAD iz Avganistana u septembru 2021. godine i kritikovao prethodnu administraciju predsednika Džoa Bajdena.

Tramp je rekao da ova pucnjava „naglašava najveću pretnju nacionalnoj bezbednosti sa kojom se naša zemlja suočava“, navodeći da SAD „sada moraju ponovo da preispitaju svakog stranca iz Avganistana koji je ušao u našu zemlju za vreme Bajdena i moramo preduzeti sve neophodne mere da obezbedimo uklanjanje bilo kog stranca iz bilo koje zemlje koji ovde ne pripada ili ne donosi korist našoj zemlji.“

Tramp nije imenovao osumnjičenog, međutim više izvora iz organa za sprovođenje zakona upoznatih sa istragom identifikovalo ga je za ABC News kao 29-godišnjeg Rahmanulaha Lakanvala.

Lakanval je podneo zahtev za azil 2024. godine i dobio azil u aprilu 2025. godine, za vreme Trampove administracije, prema tri izvora iz organa za sprovođenje zakona.

U objavi na društvenim mrežama ubrzo nakon Trampovih izjava, Služba za državljanstvo i imigraciju SAD (USCIS) objavila je da je „obrada svih imigracionih zahteva koji se odnose na državljane Avganistana zaustavljena na neodređeno vreme do daljeg pregleda bezbednosnih i procedura provere.“

Više izvora je reklo za ABC News da FBI istražuje pucnjavu kao potencijalni čin međunarodnog terorizma, što ukazuje da vlasti pokušavaju da utvrde da li je možda bio inspirisan nekom međunarodnom terorističkom organizacijom.

Očekuje se da će zvaničnici organa za sprovođenje zakona i Kancelarija američkog tužioca u Vašingtonu u četvrtak pružiti više informacija o osumnjičenom.

Kako se odvijala pucnjava

Pogođeni pripadnici Garde su žena i muškarac, prema zvaničniku organa za sprovođenje zakona upoznatim sa situacijom, i leče se u lokalnim bolnicama.

Pucnjava je izbila oko 14:15 u sredu, kada je neidentifikovani osumnjičeni skrenuo iza ugla, blizu metro stanice Farragut West u Vašingtonu, podigao ruku sa oružjem i otvorio vatru, rekao je izvršni pomoćnik načelnika Policije Vašingtona (MPD) Džefri Kerol.

„Izgleda... da je u pitanju usamljeni napadač koji je podigao vatreno oružje i iz zasede napao ove pripadnike Nacionalne garde“, rekao je on.

Drugi pripadnici Nacionalne garde brzo su reagovali na pucnjavu i pomogli da savladaju osumnjičenog napadača, rekao je Kerol.

„Čuli su pucnje i zapravo su uspeli da intervenišu i da drže osumnjičenog na zemlji nakon što je bio upucan“, rekao je Kerol o pripadnicima Garde koji su reagovali.

Osumnjičeni napadač je takođe ranjen vatrenim oružjem i prebačen u bolnicu u kritičnom stanju.

Na ranijoj konferenciji za novinare Kerol je rekao novinarima da još nije jasno ko je pucao na osumnjičenog.

Međutim, u saopštenju, general-major Tim Sjuard, adjutant-general Nacionalne garde Zapadne Virdžinije, pohvalio je „brzu akciju hrabrih kolega iz Nacionalne garde Zapadne Virdžinije koji su brzo reagovali i neutralisali napadača, spasavajući živote.“

Motiv još nije utvrđen, ali je gradonačelnica Vašingtona Muriel Bauser rekla da je pojedinac „izgleda ciljano napao“ pripadnike Garde.

Na pucnjavu su reagovale više agencija za sprovođenje zakona, uključujući američke maršale, ATF i FBI. Ministarka unutrašnje bezbednosti Kristi Noem rekla je da njena agencija sarađuje sa lokalnim vlastima na prikupljanju dodatnih informacija.

Autor: Iva Besarabić