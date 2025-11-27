AKTUELNO

'POTPUNO IZBEGLI PRAVILA' Evropol zaplenio osam miliona štetnih igračaka u predbožićnoj akciji

Agencija Evropske unije za sprovođenje zakona, Evropol saopštila je danas da je u predbožićnoj akciji koja je sprovedena u 26 zemalja, iz prodavnica i sa pijaca zaplenjeno osam miliona lažnih i štetnih igračaka.

Evropol, koji je koordinirao racije, u saopštenju navodi da je većina zaplenjenih igračaka "potpuno izbegla stroga pravila Evropske unije o proizvodima" koji su namenjeni deci, prenosi Gardijan.

U zemljama u kojima je akcija sprovedena policija je zaplenila lažne lutke, građevinske kockice, automobile, komplete za bojenje i plišane igračke koje bi mogle predstavljati opasnost od požara.

Ovo je druga takva operacija Evropola u poslednje dve godine, a broj ukupno zaplenjenih falsifikovanih igračaka, od kojih je većina iz Kine, dostigao je skoro 17 miliona.

Među zaplenjenim igračkama bile su i one "koje mogu izazvati gušenje, davljenje, posekotine, opekotine i izlaganje hemijskim supstancama" a u tkaninama koje nisu bile u skladu sa zakonskim propisima nađene su i "večne hemikalije" koje mogu biti kancerogene, saopštila je policija.

Evropol je pozvao roditelje da budu oprezni kada je u pitanju kupovina za Božić i da ograniče kupovinu na proverene prodavce na internetu, kao u gradskim prodavnicama i pijacama.

JEZIVA SMRT DUŠANA U APATINU: Stradao u požaru u svojoj kući, sve je počelo kada su se zapalile stvari na peći

