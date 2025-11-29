DELEGACIJA UKRAJINE OTIŠLA U AMERIKU NA PREGOVORE! Zelenski postavio Rustema Umerova na čelo pregovaračkog tima!

Rustem Umerov je postavljen na čelo ukrajinskog pregovaračkog tima od strane šefa države Volodimira Zelenskog. Predvodi delegaciju u Vašingtonu.

Kabinet ukrajinskog predsednika potvrdii je da je ukrajinska delegacija, koju predvodiRustem Umerov, otputovala u Sjedinjene Američke Države na pregovore.

U delegaciji se nalazi i šef Glavne obaveštajne uprave Kiril Budanov. Delegacija je već izvestila predsednika Volodimira Zelenskog o pripremama za sastanke.

Umerov i Budanov u sastavu delegacije

Ukrajinska delegacija, predvođena sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustemom Umerovim, krenula je u SAD na pregovore.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski već je upoznat sa pripremama za predstojeće razgovore sa američkom stranom. Ovo je novinarima saopštio savetnik predsednika za komunikacije Dmitro Litvin, prema navodima UNN.

Detalji Litvinove izjave

- Danas je Umerov već izvestio predsednika o pripremama za sastanke sa američkom stranom. Delegacija je već na putu - rekao je Litvin.

Prema njegovim rečima, Umerov je na čelu delegacije. Šef Glavne obaveštajne uprave Kiril Budanov takođe je deo delegacije i učestvuje u pregovorima.

Dodatne informacije o sastavu delegacije

U petak, 28. novembra, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je dekret o izmenama u sastavu delegacije za pregovore između Ukrajine i SAD, prema kome je sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov postavljen na čelo delegacije umesto smenjenog šefa kabineta predsednika Ukrajine, Andrija Jermaka.

Podsetnik - razgovori o mirovnom planu

Mediji su ranije izvestili da su ukrajinski zvaničnici Rustem Umerov i prvi zamenik ministra spoljnih poslova Sergij Kislitsja otputovali u SAD na dalje razgovore o mirovnom planu.

Pre toga je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio predstojeće sastanke sa američkom stranom.

Autor: Jovana Nerić