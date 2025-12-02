AKTUELNO

(UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ) SMRT UŽIVO: Ruski vojnici se snimali, a onda je usledila EKSPLOZIJA

Dvojica ruskih vojnika su dostavili municiju i hranu saborcima na frontu, snimali se, pričali o Ukrajini i palim saborcima, a onda ih pogađa projektil.

Jedan ruski vojnik je snimajući sebe i kolegu nakon što su dostavili municiju i hranu na nepoznatu lokaciju u Ukrajini, snimio svoju smrt. Društvenim mrežama se brzo proširio snimak koji prikazuje njegove poslednje trenutke.

Dvojac se vozi nakon uspešno obavljenog zadatka, a na povratku nailaze na put prepun spaljenih ostataka vojnih vozila, uništenih u napadima dronova-kamikaza.

Suvozač kamerom beleži prizore i opisuje šta se u tom trenutku događa na frontu oko njih, a onda proročki najavljuje šta će se dogoditi samo par trenutaka kasnije.

- Sa mnom je Slush, vraćamo se sa isporuke hrane i mina. Usput smo naišli na naše koje je pogodio FPV-dron, pa i nama može biti isto. Put je pun izgorelih olupina. Uz to nam je i sajla pukla. Slush pokušava da izvuče maksimum, prebacuje brzine i gazi po gasu, govori vojnik u kameru.

Malo pre smrti pojašnjava s kakvim se sve problemima susreću ruski vojnici.

- Opet mu beži volan, nema hidraulike, u oštrim krivinama moramo da skrećemo zajedno. Ukratko, tako je to, ali dobro, mi smo navikli, sviđa nam se ovo - dodaje i gine.

U trenutku kada izgovara poslednju rečenicu, čuju se udarac i eksplozija, a snimak se prekida.

