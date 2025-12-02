SNIMAK BRUTALNE LIKVIDACIJE U ALBANIJI: Prišao biznismenu, pucao u njega, pa ga ostavio da umre u vozilu

Policija je danas zvanično saopštila da je identifikovala i uhapsila nekoliko osoba u vezi sa ubistvom albanskog biznismena Mondija Mehale, poznatog i kao Edmond Hike.

U međuvremenu je objavljen i snimak na kom se vidi kako ubica prilazi biznismenu, puca u njega i zatim ga ostavlja da umre u vozilu.

Među pritvorenima je i bivši poslovni partner Mehale, osumnjičen za ubistvo, dok je radnik obzebeđenja benzinske pumpe "Xhaxhi Oil", na kojoj se ubistrvo odigralo, priveden zbog ometanja istrage.

Naldi Đini, koji je priveden dan ranije nakon što je primećeno da se poslednjih dana kretao automobilom korišćenim u ubistvu 43-godišnjaka, i dalje je zadržan, ali bez izdatog naloga za hapšenje. Pored njega, za osobom koja se sumnjiči za saučesništvo raspisana je potraga.

Đini je primećen je prethodnih dana u ulici Kombit, kojom je vozio automobil koji su koristili napadači. Policija iz Leže izvršila je pretres njegove kuće. Vozilo korišćeno u ubistvu pripadalo je firmi žrtve koja se bavila iznajmljivanjem automobila.

Zločin se dogodio u nedelju uveče kada je Mehala upravo izašao iz kancelarije na benzinskoj pumpi "Xhaxhi Oil" i seo u "rendž rover". Pogođen je tri puta iz pištolja, od čega su ga dva hica pogodila u glavu, što je izazvalo trenutnu smrt.

Jedan od napada;a je prišao iz "audija" i odmah pucao. Nakon toga, dvojica napadača su pobegla prema Libraždu, gde su u selu Mirake zapalili automobil. U vozilu koje je otkriveno spaljeno pronađen je i pištolj "bereta" koji je korišćen u zločinu.

Prema preliminarnim informacijama, motiv ubistva mogao bi biti raskid poslovnih pregovora između partnera, dok Specijalna istražna grupa pod rukovodstvom Tužilaštva nastavlja intenzivne radnje kako bi identifikovala i uhapsila sve učesnike ovog incidenta.

Policija apeluje na građane da pruže svaku informaciju koja bi mogla pomoći u rasvetljavanju ovog zločina.

Autor: Iva Besarabić