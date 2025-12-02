ZAVRŠEN RAZGOVOR PUTINA I VITKOFA! O sudbini Ukrajine raspravljali skoro 5 sati iza zatvorenih vrata

Razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Donalda Trampa, Džaredom Kušnerom završen je u Kremlju posle više od pet sati.

Uz Putina rusku delegaciju čine i dvojica nejgovih savetnika, Kiril Dimitrijev i Jurij Ušakov.

Nakon sastanka Vitkof je otišao u zgradu Ambasade SAD u Moskvi.

Detalji razgovora još nisu poznati.

Ovo je bio šesti sastanak Vitkofa sa Putinom u Rusiji, ali prvi lični susret Putina sa Trampovim timom od samita na Aljasci u avgustu. Takođe, ovo je prvi put da je Kušner učestvovao u razgovorima sa Putinom.

Autor: Iva Besarabić