ZAVRŠEN RAZGOVOR PUTINA I VITKOFA! O sudbini Ukrajine raspravljali skoro 5 sati iza zatvorenih vrata

Foto: Tanjug AP/Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin

Razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Donalda Trampa, Džaredom Kušnerom završen je u Kremlju posle više od pet sati.

Uz Putina rusku delegaciju čine i dvojica nejgovih savetnika, Kiril Dimitrijev i Jurij Ušakov.

Foto: Tanjug AP/Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin

Nakon sastanka Vitkof je otišao u zgradu Ambasade SAD u Moskvi.

Detalji razgovora još nisu poznati.

Foto: Tanjug AP/Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin

Ovo je bio šesti sastanak Vitkofa sa Putinom u Rusiji, ali prvi lični susret Putina sa Trampovim timom od samita na Aljasci u avgustu. Takođe, ovo je prvi put da je Kušner učestvovao u razgovorima sa Putinom.

Foto: Tanjug AP/Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin

Autor: Iva Besarabić

