TRAGEDIJA U PERUU: U eksploziji u karaoke baru poginulo 10 ljudi, među njima osam studenata!

Požar u restoranu i karaoke baru u andskom gradu Huankaneu u Peruu usmrtio je 10 ljudi, među kojima osam studenata, dok su tri osobe teško povređene, saopštile su vlasti u petak, pozivajući se na preliminarne rezultate istrage.



Požar je izbio u četvrtak popodne nakon eksplozije gasne boce i brzo se proširio kroz objekat, koji je gotovo potpuno uništen.

Komšije i prolaznici pokušali su da obuzdaju vatru kantama vode i aparatima za gašenje, jer je gust dim pretio okolnim kućama dok su čekali dolazak vatrogasaca, izjavio je gradonačelnik Valerio Tapi Tapija.

Zvaničnici su naveli da na mestu događaja nije bilo adekvatnih bezbednosnih mera, poput ispravnih aparata za gašenje i označenih izlaza za nuždu, te dodali da je tragedija ponovo pokrenula raspravu o sprovođenju bezbednosnih propisa u objektima za zabavu širom regiona Puno.

Autor: D.Bošković