Orban besan na Brisel: Sankcije ubijaju Mađarsku, naši argumenti se ignorišu!

Mađarski premijer Viktor Orban oštro je kritikovao Brisel zbog politike sankcija prema Rusiji, tvrdeći da se argumenti njegove zemlje ne uzimaju u obzir, iako „od toga zavisi sama egzistencija Mađarske“.

Na antiratnom skupu u Kečkemetu, koji su organizovali Digitalni građanski krugovi, Orban je podsetio da je američki predsednik Donald Tramp tokom sastanka u Vašingtonu dozvolio Budimpešti izuzeće od američkih sankcija na ruske energente, jer bi zabrana uvoza „ubila Mađarsku“.

Orbanove poruke:

Odluka Brisela da ne izuzme Mađarsku od energetskih sankcija nazvao je „ružnom“.

Istakao je da je EU sankcije kvalifikovala kao trgovinsku politiku, koja ne zahteva jednoglasnost, pa mađarsko protivljenje nije uzeto u obzir.

Naglasio da Mađarska mora da skupi snagu da ostane van rata u Ukrajini, ali i da se pripremi za „svet posle rata“.

Poručio da male zemlje moraju biti pronicljive i razmišljati „jedan ili dva koraka ispred velikih“.

Najavio da se njegova vlada sprema za pobedu na opštim izborima 2026. godine.

Orban je zaključio da Mađarska mora da ostane nezavisna i suverena, jer je, kako je rekao, „uvek ekonomski patila kada nije bila svoj gospodar“.

Autor: Dalibor Stankov