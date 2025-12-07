Građani Bukurešta danas biraju sledećeg gradonačelnika

U Bukureštu se danas održavaju izbori za gradonačelnika, koji će obavljati tu funkciju do sledećih lokalnih izbora, koji su zakazani za 2028. godinu.

To mesto je upražnjeno otkako je Nikušor Dan izabran za predsednika Rumunije u maju ove godine, a on je obezbedio drugi mandat gradonačelnika Bukurešta u junu 2024. godine, kada je osvojio više od 48 odsto glasova, prenosi Romania insajder. Funkciju gradonačelnika Bukurešta trenutno privremeno obavlja Stelijan Bujduveanu. Na izborima za gradonačelnika Bukurešta učestvuje 17 kandidata, glasanje je počelo u 7.00 i trajaće do 21.00 sata, a pravo glasa ima blizu 1,8 miliona stanovnika Bukurešta. Gradonačelnici se u Rumuniji biraju u jednom krugu glasanja, i ne postoji minimalni prag osvojenih glasova da bi izbori bili proglašeni važećim.

Autor: Dalibor Stankov