IZVEDEN NAPAD NA AERODROMU HITROU! Uhapšena jedna osoba, više ljudi prebačeno u BOLNICU - Aerodrom vrvi od policije, NOVI detalji drame u Londonu (VIDEO)

Naoružani policajci su u nedelju ujutru intervenisali na parkingu aerodroma Hitrou, gde je muškarac uhapšen nakon što je nekoliko ljudi, navodno, napadnuto "nekom vrstom biber spreja".

Lodonska policija je saopštila da su naoružani službenici pozvani na parking kod Terminala 3 oko 8:11 sati ujutru, nakon prijava o napadu na više osoba. Policija je navela da je nekoliko ljudi navodno prskano supstancom od strane grupe muškaraca koji su potom napustili mesto incidenta.

Hitna pomoć je intervenisala, a žrtve su prevezene u bolnicu sa povredama koje se ne smatraju životno opasnim.

Incident nije povezan sa terorizmom

CHAOS AT HEATHROW Airport, London : Armed police swarm Terminal 3 car park after a group sprayed multiple people with pepper spray in a heated dispute!



At least 1 arrest made (suspect in custody), more details awaited. pic.twitter.com/HRE5AvRArG — Kedar (@Kedar_speaks88) 07. децембар 2025.

Londonska policija je saopštila da je incident nastao kao posledica svađe među ljudima koji se međusobno poznaju i da se ne tretira kao teroristički akt.

- U ovom trenutku verujemo da je incident uključivao grupu ljudi koja se međusobno poznaje, pri čemu je svađa eskalirala i rezultirala povredama nekoliko osoba. Naši službenici su brzo reagovali i tokom jutra biće pojačano prisustvo policije na aerodromu Hitrou kako bi se nastavila istraga i osigurala bezbednost ljudi u tom području. Ne tretiramo ovaj incident kao terorizam. Razumem zabrinutost javnosti i želim da zahvalim svima u tom području na saradnji ovog jutra - rekao je komandant policije Piter Stivens.

Smirivanje situacije na Hitrou

Terminal 3 ostaje potpuno otvoren nakon jutrošnjeg napada, iako se još uvek beleže manji poremećaji u saobraćaju oko tunela i prilaznih puteva aerodroma.

Look at the face and tell if the information as provided about the pepper spray and altercation between the group looks right - incident at Heathrow Airport, London https://t.co/mG8IfUaTsT pic.twitter.com/Kz6mXFXjlU — KarmaYogi (@karma2moksha) 07. децембар 2025.

Na incident u višespratnom parkingu reagovali su naoružani policajci i druge hitne službe, što je dovelo do privremenog zatvaranja prilaza sa M4 i obustave nekih železničkih linija. Svi putevi i pruge su sada ponovo otvoreni, ali se putnicima savetuje da predvide dodatno vreme za putovanje do aerodroma.

- Biće pojačano prisustvo policije na aerodromu Hitrou tokom celog jutra, kako bi se nastavila istraga i osigurala bezbednost ljudi u tom području - saopštila je policija.

Autor: Iva Besarabić