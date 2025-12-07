AKTUELNO

Svet

Poznat epilog drame na Hitrou: Policija se oglasila posle napada bande i haosa na aerodromu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Londonska policija saopštila je da je na aerodromu Hitrou došlo do incidenta u kojem je grupa muškaraca, prskajući biber sprejom ženu u liftu na parkingu jednog terminala, koju su potom i opljačkali, povredila još 20 osoba koje su zadesile u liftu i okolini.

"Do napada je došlo u liftu parkinga Terminala 3, a efekti spreja zahvatili su i druge osobe u liftu i okolini", rekao je policijski komandant Piter Stivens, prenosi Skaj njuz.

Policija je pozvana u 8,11 časova po lokalnom vremenu, a naoružani službenici uhapsili su 31-godišnjeg muškarca pod sumnjom za napad, devet minuta nakon prijave.

On je i dalje u pritvoru, dok istraga i dalje traje u cilju pronalaska drugih osumnjičenih. Londonska Hitna pomoć zbrinula je 21 osobu, uključujući i trogodišnju devojčicu kojoj je pružena pomoć na licu mesta.

Pet osoba je prebačeno u bolnicu, a njihove povrede nisu opasne po život. Saobraćaj u okolini bio je poremećen, ali je Nacionalna železnica saopštila da su linije javnog prevoza ponovo otvorene nakon policijske intervencije. Na licu mesta su bili i vatrogasci.

Autor: Marija Radić

