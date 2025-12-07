UZBUNA NA POZNATOM EVROPSKOM AERODROMU! Veliki 'incident' u Londonu, naoružana policija JURIŠA na lice mesta (FOTO, VIDEO)

Hitne službe, među kojima je i naoružana policija, upravo reaguju na "incident" na aerodromu Hitrou u Londonu.
Veliki "incident" na aerodromu Hitrou u Londonu
Kako prenose tamošnji mediji, nekoliko ljudi je povređeno na aerodromu Hitrou.
Londonska Hitna pomoć je saopštila da je u 8.40 časova proglašen "ozbiljan incident".
MAJOR INCIDENT DECLARED AT HEATHROW AIRPORT— British Intel (@TheBritishIntel) 07. децембар 2025.
DMs are open if you have more information. pic.twitter.com/1CEbSHuU6e
Došlo je do poremećaja u radu metroa i železnice.
Policija pretražuje parking
Na društvenim mrežama su objavljeni snimci na kojima se vidi kako naoružana policija pretražuje parking na aerodromu Hitrou, dok su vozači i dalje zaglavljeni u svojim automobilima.
- Ko zna šta se dešava na Hitrou T3, zaglavljen sam ovde skoro sat vremena, a naoružana policija pretražuje svaki automobil u blizini - napisao je jedan od vozača na društvenim mrežama.
Policija: Uhapšen muškarac zbog sumnje na napad
Londonska policija saopštila je da je danas na londonskom aerodromu Hitrou više ljudi poprskano "nekom vrstom biber spreja".
Sighhttps://t.co/dPPZxZa6Du pic.twitter.com/yqqx6IR4r5— Em R (@chatswithem) 07. децембар 2025.
Jedan muškarac je uhapšen zbog sumnje na napad.
- Policija je prisutna na aerodromu Hitrou dok istražujemo okolnosti napada na više ljudi jutros. Grupa muškaraca je poprskala nekoliko ljudi onim što se veruje da je neka vrsta biber spreja, a zatim su napustili mesto događaja. Naoružani pripadnici policije su izašli na teren i uhapsili jednog muškarca zbog sumnje na napad. On je i dalje u pritvoru, a istraga se nastavlja u potrazi za drugim osumnjičenima - navodi se u saopštenju policije.
Na licu mesta je intervenisala i Hitna pomoć, a povređene osobe su prevezene u bolnicu.
🚨#BREAKING | NEWS⚠️ Disruption at Heathrow Airport as emergency services tackle incident.— TIMES ALERTS (@TimesB29989108) 07. децембар 2025.
Major incident at Heathrow Airport as armed police rush to scene and public transport locked down.
"SOMETHING IS REALLY, VERY SERIOUS"#BreakingNews #London pic.twitter.com/VqeaS03nD3
- U ovoj fazi, verujemo da je u incidentu učestvovala grupa ljudi koji se poznaju, a svađa je eskalirala i rezultirala povređivanjem više ljudi. Naši službenici su brzo reagovali i biće pojačano policijsko prisustvo na aerodromu Hitrou tokom celog jutra, kako bi se nastavila istraga i osigurala bezbednost ljudi u tom području. Ne tretiramo ovaj incident kao terorizam - naveo je komandant policije Piter Stivens.
