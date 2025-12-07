AKTUELNO

GRAĐANI SATIMA PRATILI OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO DVE DEVOJKE PREKO APLIKACIJE: Uspeli su da ga uhvate, a onda je došla policija

Tela dve mlade žene (22 i 24) otkrivena u Kaunasu, u Litvaniji, jedna za drugom, na različitim lokacijama, a Benas M. (29) brzo je postao u fokusu istrage jer se verovalo da je pobegao sa jednog od mesta zločina.

Policija je objavila fotografije muškarca i izdala strogo upozorenje javnosti: „Molimo vas da ne pokušavate sami da ga uhapsite – mogao bi biti opasan.“

Prepoznali ga na ulici

Međutim, u petak su Benasa M. prepoznali prolaznici na ulici – i potraga za osumnjičenim ubicom je počela, uprkos upozorenju policije.

Naime, stotine građana se povezalo putem aplikacije, deleći podatke o lokaciji i šaljući savete. Benas M. se jeste presvukao, iznenada obukavši crvenu jaknu – ali i ove informacije su se brzo proširile. Sve više ljudi mu je bilo na tragu, prateći ga kroz grad noću.

Držali ga do dolaska policije

Konačno, Benas M. je primećen u parku, okružen i oboren na zemlju. Sve više ljudi se okupljalo oko njega, a držali su osumnjičenog dok nije stigla policija.

Policija je saopštila da je muškarčevo lice bilo krvavo kada je uhapšen. Benasa M. je policija uhapsila u parku. Prema rečima istražitelja, jedna od žrtava je u srodstvu sa osumnjičenim, a istražitelji sumnjaju da je on prevario žrtve pretvarajući se da želi da iznajmi stan.

Dvadesetdevetogodišnjak je sada u pritvoru. Policija se zahvalila javnosti na saradnji.

Pronađena Magdalena: Nestala pre četiri dana iz kuće u Smederevu, a evo gde je sada

