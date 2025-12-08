AKTUELNO

PUCNJAVA U TRŽNOM CENTRU Drama u Oslu: Ljudi panično beže, jake policijske snage na licu mesta

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Per-Inge Johnsen ||

U tržnom centru Storo Storsenter u glavnom gradu Norveške, Oslu, danas je izbila pucnjava, preneli su norveški mediji.

Prema navodima očevidaca, kako prenosi portal NRK, u jednoj od prodavnica unutar tržnog centra primećena je osoba sa pištoljem, nakon čega je ubrzo došla policija.

U toku je potraga za eventualno povređenima i mogućim učesnicima pucnjave.

Svedoci tvrde da su ljudi počeli da beže se mesta događaja.

- Policija je reagovala u tržnom centru nakon što je primila prijavu da je jedna osoba pucala unutar centra - napisao je rukovodilac operacija Eirik Sanes u policijskom dnevniku u 10.56 časova, prenosi portal VG.

Kako je rekao, policija ima kontrolu nad napadačem.


Ispred tržnog centra, navodi VG, nalaze se policijska vozila i kola Hitne pomoći.

- Od sada, želimo da se ljudi drže podalje od tržnog centra. Javićemo kada se situacija normalizuje - rekao je Sanes.

Autor: S.M.

