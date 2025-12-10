'VIŠE OD TOGA, MOLIM SAD...' Zelenski spreman za izbore, ali pod ovim uslovima

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je sinoć da je spreman da učestvuje na predsedničkim izborima, ali da njihovo održavanje zavisi od dve ključne stvari - bezbednosti građana i izmena zakonodavstva, i pozvao je SAD i EU da pomognu u obezbeđivanju uslova za održavanje izbora.

- Da bi se izbori održali, postoje dva pitanja - bezbednost, kako sprovesti glasanje dok traju udari i raketni napadi, i pravna osnova za legitimnost izbora - rekao je Zelenski odgovarajući na pitanja novinara, preneo je RBK Ukrajina.

Zelenski je naglasio da tvrdnje da vlast "drži vlast" kako bi produžila rat nisu tačne i dodao da izbori mogu biti sprovedeni samo uz garancije bezbednosti građana. Zelenski je pozvao SAD i evropske partnere da pomognu u stvaranju uslova za sigurno održavanje glasanja.

- Spreman sam za izbore. Više od toga, molim SAD, moguće u saradnji sa evropskim partnerima, da osiguraju bezbednost za održavanje izbora. Tada bi Ukrajina bila spremna za njih u roku od 60-90 dana - rekao je predsednik Ukrajine. T

akođe je pozvao poslanike da pripreme predloge za izmene zakona o izborima tokom vanrednog stanja, naglašavajući da očekuje konkretne predloge uskoro. Ranije je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da Ukrajina treba da održi predsedničke izbore, tvrdeći da ukrajinski zvaničnici koriste rat kao izgovor da odlože glasanje. Evropska komisija je istakla da izbori mogu biti održani samo ako to budu dozvoljavale okolnosti, s obzirom na agresiju Rusije.

Teoretski, vanredni predsednički i parlamentarni izbori mogu da se organizuju tokom vanrednog stanja, ali glasanje u tim uslovima nosi visoke rizike po političku stabilnost, pre svega zbog nepostojanja garancija bezbednosti birača usled kontinuiranih napada, pojašnjava ukrajinski portal. Lokalni izbori u Ukrajini su prvobitno bili planirani za 26. oktobar, ali zbog ratnog stanja nisu mogli da budu održani. Zelenski je ranije istakao da izbori mogu biti sprovedeni tek nakon potpunog prekida vatre na kopnu, u vazduhu i na moru.

Autor: D.Bošković