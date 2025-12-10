Svetu preti MEGAZEMLJOTRES: Izdato zabrinjavajuće upozorenje, posledice mogu biti katastrofalne

Japan je izdao upozorenje na megazemljotres nakon što je zemljotres magnitude 7,5 pogodio istočnu obalu prefekture Aomori, najsevernije prefekture glavnog japanskog ostrva Honšu.

Šteta od zemljotresa bila je umerena - 34 uglavnom lakše povrede i nešto oštećenja na putevima i zgradama.

Zvaničnici su rekli da upozorenje, objavljeno u utorak, nije predviđanje i da je verovatnoća zemljotresa magnitude 8 ili jačeg samo oko 1%. Ali se nadaju da će upozorenje osigurati da je javnost spremna u slučaju snažnog zemljotresa koji bi mogao imati razmere katastrofe iz 2011. godine, koja je ubila skoro 20.000 ljudi.

Zvaničnici su rekli da postoji povećan rizik od zemljotresa magnitude 8 ili više u narednoj nedelji i pozvali stanovnike, posebno duž obalnih područja, da budu spremni.

Južna polovina pacifičke obale Japana dobila je upozorenje na megazemljotres “Nankai kanala” (Nankai Trough) tokom leta 2024, ali je dvosmislenost tog upozorenja dovela do panične kupovine hitnih zaliha hrane, otkazivanja događaja i zatvaranja poslovanja.

Japanska meteorološka agencija je saopštila da je snažan zemljotres u ponedeljak privremeno povećao potencijalne rizike u regionima Hokaido i obale Sanriku. To je mesto gde pacifička ploča ispod Japana formira dva rova – Japanski rov i Čišima rov – koji su u prošlosti izazvali mnoge velike zemljotrese.

Stručnjaci kažu da je smrtonosni zemljotres i cunami 2011. godine bio izazvan pomeranjem povezanim sa Japanskim rovom. On se proteže od istočne obale Čibe do Aomorija, a Čišima rov ide od istočne obale Hokaida ka severnim ostrvima i Kurilima.

Objašnjavajući upozorenje, JMA je rekla da se zemljotres magnitude 9,0 iz 2011. dogodio dva dana nakon zemljotresa magnitude 7,3 koji je pogodio Japanski rov kod istočne obale Ivatе, jednog od najteže pogođenih područja u toj katastrofi, kao i u ponedeljnom zemljotresu.

Zemljotres 2011. godine izazvao je cunami koji je razorio severne obalne gradove u prefekturama Ivate, Mijagi i Fukušima. Cunami, koji je u nekim oblastima dostigao i preko 15 metara, oštetio je nuklearnu elektranu Fukušima Daiči.

Još jedan megazemljotres u priobalju regiona Hokaido-Sanriku mogao bi da izazove cunami visok do 30 metara, ubije čak 199.000 ljudi, uništi do 220.000 kuća i zgrada i prouzrokuje ekonomsku štetu do 31 bilion jena (198 milijardi dolara), prema vladinoj proceni.

Područja obuhvaćena upozorenjem protežu se kroz 182 opštine od Hokaida do prefekture Čiba. Zvaničnici naglašavaju da najnovije upozorenje ne predviđa da će se megazemljotres desiti u nekom određenom trenutku ili na određenoj lokaciji.

Stanovnici su pozvani da budu oprezni i pripremljeni, dok nastavljaju sa svojim svakodnevnim aktivnostima i poslom. Zvaničnici su savetovali ljude da drže torbu za hitne slučajeve koja sadrži nekoliko dana osnovnih potrepština, kao i cipele i kacige. Ljudi u regionu takođe su savetovani da razgovaraju o procedurama evakuacije sa članovima porodice i da spavaju u dnevnoj odeći, a ne u pidžamama, kako bi mogli odmah da pobegnu. Nameštaj bi takođe trebalo fiksirati za pod ili zid.

Grad Ivaki u Fukušimi pozvao je stanovnike da se registruju za hitne mejlove, dok su zvaničnici u gradu Oarai u prefekturi Ibaraki, severoistočno od Tokija, pregledali bežične komunikacione uređaje.

Japansko upozorenje na megazemljotres prošle godine sadržalo je mnogo naučne terminologije, što je zabrinulo i zbunilo mnoge širom zemlje. Neki gradovi zatvorili su plaže i otkazali godišnje događaje, razočaravši mnoge putnike tokom budističkih praznika u Japanu.

Mnogi ljudi su odložili planirana putovanja i pohrlili da kupe pirinač, suve rezance, flaširanu vodu i prenosive toalete, ostavljajući prazne rafove u mnogim supermarketima u zapadnom Japanu, pa čak i u Tokiju, koji je van rizične zone.

