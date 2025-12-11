PESKOV O PISANJU ZAPADNIH MEDIJA: Ne verujte izveštajima o ideji stvaranja nove grupe, alternative G7

Kremlj nije čuo nikakve zvanične izjave iz Vašingtona o ideji da se napravi alternativna organizacija naspram postojeće G7, u kojoj bi učestvovala Rusija i pozvao je da se takve medijske objave posmatraju kritički.

"Ne razumemo šta je (list) Politico mislio. Pošto nije bilo zvaničnih saopštenja, prema tome treba da se odnosimo sa odgovarajućim skepticizmom", rekao je novinarima portparol predsednika Dmitrij Peskov.

Prema informacijama lista Politico, u Vašingtonu se razmatra ideja stvaranja nove grupe pod nazivom "ključna petorka" (C 5), u kojoj bi bile SAD, Kina, Indija, Japan i Rusija.

"Sa Indijom i Kinom imamo čitav niz velikih zajedničkih integracionih projekata u okviru kojih sarađujemo“, rekao je Peskov. „I sa Indijom i sa Kinom imamo odnose privilegovanog strateškog partnerstva — to su naši prijatelji", dodao je Peskov.

Autor: D.Bošković