AKTUELNO

Svet

DRAMA U NEMAČKOJ: Tinejdžer izboden u leđa na božićnom sajmu, osumnjičeni u bekstvu

Izvor: Kurir/Špigl, Foto: Tanjug AP/René Priebe ||

Šesnaestogodišnji mladić teško je ranjen nožem u Herfordu, nedaleko od božićnog sajma, dok je napadač, za koga se smarta da je poznat žrtvi, u bekstvu.

U Herfordu, u nemačkoj pokrajini Severna Rajna–Vestfalija, u napadu nožem teško je povređen 16-godišnjak. Kako je potvrdio portparol policije, incident se dogodio u sporednoj ulici, u blizini božićnog sajma, piše "Špigl"..

Prema prvim informacijama, napadač i žrtva su se od ranije poznavali. Osumnjičeni je nakon napada pobegao i još uvek je u bekstvu, a policija zasad ne iznosi dodatne detalje o njemu zbog interesa istrage.

Mladić je zadobio ubodnu ranu u predelu leđa i hitno je prevezen u bolnicu, gde je zadržan na lečenju. Dalje postupanje preuzela je kriminalistička policija nadležna za teška krivična dela.

pročitajte još

PUNE RUKE POSLA ZA HITNU POMOĆ: Tri saobraćajke u Beogradu, a noć je bila najteža za astmatičare i srčane bolesnike

Autor: Marija Radić

#Bekstvo

#Božićni snimak

#Napad

#Nemačka

#tinejdžer

POVEZANE VESTI

Region

HOROR SCENA U NIKŠIĆU U stanu otkrivena tela muškarca i žene, sumnja se na dvostruko ubistvo

Hronika

DRAMA NA VRAČARU: Mladić izboden nožem u stomak, napadač uhapšen na licu mesta!

Hronika

Krvavi obračun zbog devojke? Horor u Topoli, mladić izboden nožem posle svađe!

Hronika

UHAPŠEN NAPADAČ KOJI JE POKUŠAO DA UBIJE MLADIĆA U RAKOVICI: Čekao žrtvu pa mu u grudi ispalio DVA HICA - Policija kod njega pronašla PIŠTOLJ

Hronika

OTKRIVENO ZBOG ČEGA JE IZBIO KRVAVI OBRAČUN NA SKADARLIJI! Mladić u tuči izboden u nogu i stomak, a evo šta je prethodilo incidentu

Hronika

DRAMA U ČAČKU: Ženu izbo nožem, preplivao Zapadnu Moravu, ali je na kraju uhapšen