SRBINU IZ DIZELDORFA METAK PROŠAO GLAVU! Otkrivamo stanje teško ranjenog muškarca, izrešetan sa 4 hica, prognoze i dalje neizvesne!

Državljanin Srbije G. Š. (56), koji je teško ranjen u krvavom obračunu ispred luksuznog noćnog kluba u Dizeldorfu u noći između subote i nedelje,nalazi se u teškom zdravstvenom stanju i zbog komplikovanih povreda koje je zadobio lekari ne žele da daju nikakve prognoze, prenosi Kurir iz izvora bliskih istrazi.

- Čovek je pogođen sa tri hica u stomak, a dok je padao na pod, napadač je ispalio još jedan hitac koji mu je prošao kroz potiljak i izašao kroz čelo, što se u medicinskoj praksi smatra izuzetno teškim i retkim povredama sa neizvesnim ishodom. Lekari navode da će tek naredni dani pokazati razmere posledica koje je ova brutalna pucnjava ostavila na njegov organizam - ističe izvor.

Prema informacijama do kojih smo došli, ukoliko bude imao maksimalnu sreću i ako ne dođe do dodatnih komplikacija, ranjeni Srbin bi mogao da prođe sa manjim posledicama.

Ipak, postoji i realna mogućnost da povrede ostave trajne posledice, kako fizičke, tako i neurološke.

- On je samo pukom srećom ostao živ. Povrede ovakve vrste, naročito kombinacija prostrelnih rana stomaka i glave, izuzetno je opasna i lekari se retko sreću sa situacijom da neko preživi takve povrede. Ovo je bila borba za svaki minut - navodi izvor Kurira upoznat sa tokom lečenja.

Jedan od njegovih poznanika ističe da je ranjeni Srbin sportski tip i da sigurno zbog toga postoje veći izgledi da se njegovo telo izbori sa nizom operacija koje ga čekaju.

- G. Š. je ceo život bio sportski tip, trenirao je i to se na njemu videlo, reč je o gromadi od čoveka, sav u mišićima, srce mu je jako i zato verovatno i postoje šanse da se izvuče i pored takvih povreda - dodaje naš sagovornik.

Podsetimo, do pucnjave je došlo nakon žestoke svađe šefa obezbeđenja i mladića (19) ispred kluba u Dizeldorfu, nakon čega je devetnaestogodišnjak pozvao svog oca u kog je u trenutku raspravke šef obezbeđenja pucao. Ispalio je prvo tri hica u stomak, a kada se Srbin okrenuo leđima verovatno pokušavajući da se skloni, pucao mu je i u glavu otpozadi.

Pored Srbina, ranjen je i muškarac albanske nacionalnosti koji je bio u društvu sina ranjenog Srbina.

Osumnjičeni je odmah uhapšen, dok su ranjeni muškarci hitno prebačeni u bolnicu, gde su podvrgnuti višesatnim operacijama.

Istraga o ovom slučaju i dalje je u toku.

