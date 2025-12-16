PRVI SNIMCI NAKON KRVAVOG PIRA U ŠKOLI: Ubica (15) nosio majicu sa JEZIVIM natpisom, upao u objekat i krenuo da ubada decu, policija ga savladala! (VIDEO)

Objavljeni su prvi snimci nakon napada u školi u Moskovskoj oblast gde je ubijen jedan učenik, a još troje ranjeno, uključujući i radnika obezbeđenja

T. K. (15) uhapšen je u selu Gorki u Rusiji nakon što je, kako se sumnja, ubio dečaka (10), ranio još troje učenika i čuvara škole u jezivom napadu.

Tinejdžer, navodno učenik 9. razreda škole u kojoj je izvršen napad, došao je jutros naoružan i prvo je napao čuvara škole kojeg je isprskao biber sprejem, a potom izbo nožem.

📌 SEE MORE: https://t.co/lISsgU0oBn

The moment a NSW Police officer with more than a decade of experience shot dead one of the Bondi Beach terrorists has been revealed. pic.twitter.com/9UIIgoQnQp — The Advertiser (@theTiser) 15. децембар 2025.

Nakon toga je ušao u samu školu i krenuo da ubada decu. Prema navodima pojedinih medija, napadač je na glavi imao fantomku, a bio je obučen u belu majicu na kojoj je crnim slovima bilo ispisano "No Lives Matter".

U ovom trenutku nije poznato da li je nasumično ubadao decu ili je ciljano išao po školi i pokušavao da ubije.

Dečak (10) preminuo je od zadobijenih povreda, dok je još troje đaka teško povređeno.

Extraordinary dashcam footage has emerged showing an elderly man tackling Bondi terrorist Sajid Akram to the ground and wrenching his weapon from his hands moments before he was shot.⁣

⁣

The Australian's Liam Mendes recaps everything we know about the alleged shooters in the… pic.twitter.com/WadIOcDuUa — The Australian (@australian) 16. децембар 2025.

Napadač je, nakon krvavog pira, a kada su policijske snage već upale u školu, uzeo jedno dete kao taoca i sa njim se zaključao u učionici, držeći mu nož na vratu. Srećom, policija je uspela da razvali vrata i da ga savlada pre nego što je T. K. uspeo da povredi još neko dete.

Društvenim mrežama kruže snimci na kojima se vidi trenutak kako teško naoružani policajci dečaka ubacuju u patrolno vozilo.

Na licu mesta je veliki broj vozila hitne pomoći i pripadnika policije.

Prema nezvaničnim informacijama, u kući dečaka su pronađeni razni predmeti koji ukazuju na to da je planirao teroristički napad. Navodno je pronađen i eksploziv kućne izrade.

Autor: S.M.