Zelenski poručio: Ni de jure ni de fakto nećemo priznati Donbas kao ruski

Ukrajinski predsednik odbacio mirovni plan koji podrazumeva teritorijalne ustupke Moskvi.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ruska pregovaračka pozicija „još nije promenjena“ i da Moskva i dalje insistira na preuzimanju Donbasa, što Kijev kategorički odbija.

Zelenski je ovo rekao 15. decembra, nakon razgovora sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, koji su predstavili mirovni plan naklonjen Rusiji.

Spor oko mirovnog plana

Prema navodima senatora Majka Raundsa, plan od 28 tačaka koji su izradili Vitkof i ruski pregovarač Kiril Dmitrijev, zapravo je bio ruski predlog koji su SAD prosledile Ukrajini. U njegovom središtu nalazi se teritorijalni ustupak – predaja čitavog istočnog Donbasa Rusiji.

Iako je Rusija zauzela gotovo celu Lugansku oblast, Ukrajina i dalje kontroliše značajne delove Donjecke oblasti, uključujući Slavjansk i Kramatorsk. Prema predlogu, ukrajinske snage bi se povukle, a teritorija bi bila proglašena demilitarizovanom zonom, međunarodno priznata kao ruska.

Zelenski odbija kompromis

„Amerikanci žele da pronađu kompromis, nude takozvanu slobodnu ekonomsku zonu. Želim da naglasim da slobodna ekonomska zona ne znači da je pod vođstvom Ruske Federacije. Ni de jure ni de fakto nećemo priznati Donbas kao ruski“, poručio je Zelenski.

On je dodao da po ovom pitanju ne postoji konsenzus sa američkom stranom.

Sledeći koraci

Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost Ukrajine Rustem Umerov izjavio je da se očekuje dogovor sa SAD o zajedničkom stavu, koji bi potom bio predstavljen Rusiji. Zelenski je najavio da bi pregovarački timovi mogli da se sastanu u SAD tokom vikenda, a da bi posle toga mogao uslediti i sastanak na nivou lidera.

„Verujem da će Amerika pojačati pritisak sankcijama i da će nam dati više oružja ako Rusija odbije sve predloge. Mislim da bi to bio fer zahtev prema Amerikancima“, zaključio je Zelenski.

Autor: Dalibor Stankov